В столице законсервировали на зиму все фонтаны

В столице завершились работы по консервации на зиму фонтанов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в этом году по решению мэра из-за теплой погоды сезон работы фонтанов был продлен до 10 октября. После этого специалисты отключили фонтаны и начали подготовку к зиме.

"Консервация включает целый комплекс работ: вначале из системы сливают воду, затем с помощью специальных средств тщательно промывают чаши и скульптуры фонтанов, - рассказал Петр Бирюков. - После этого трубопроводы продувают, чтобы удалить оставшуюся воду, прочищают фильтры, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы".

Заместитель мэра отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. Например, на фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" поставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после консервации объектов начинается подготовка оборудования к новому сезону.

"Всю зиму идут профилактические работы в подземных коллекторах и насосных станциях фонтанов, - отметил Петр Бирюков. - Специалисты ремонтируют вышедшие из строя элементы инженерного оборудования, обновляют при необходимости облицовку чаш и парапетов".

Он сообщил, что перед открытием фонтанов проводится специальная подготовка. Их вновь промывают специальным раствором, проверяют работу всех систем. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней.

В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.