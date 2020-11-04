В Благовещенске пьяные покупатели отобрали оружие у охранника магазина

В Благовещенске полицейские оперативно установили злоумышленников, подозреваемых в хулиганстве и хищении оружия, сообщает официальный сайт управления МВД РФ по Амурской области.

Отмечается, что в дежурную часть поступила информация о конфликте между посетителями магазина и сотрудниками частной охранной организации (ЧОО), которые охраняли торговую точку. Приехавшие на место правоохранители установили картину произошедшего: вечером в магазин зашли двое явно нетрезвых молодых мужчин. Они вели себя агрессивно и затеяли конфликт с охранниками.

"В ходе инцидента работник ЧОО получил телесные повреждения. Кроме того, один из злоумышленников завладел служебным оружием охранника, и произвел выстрел. После чего граждане скрылись с места происшествия", - поясняет ведомство.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство" и части 4 статьи 226 УК РФ "Хищение оружия". По факту нанесения телесных повреждений охраннику, возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ "Побои".

Личности злоумышленников полицейские установили очень быстро. Первого задержали дома. В отделе полиции он рассказал, что похищенный пистолет спрятан под крышей входа в подвал одной из многоэтажек. Там оружие и нашли. Второй подозреваемый несколько дней скрывался, но потом сам пришел в полицию. Ему избрали меру пресечения виде заключения под стражу.