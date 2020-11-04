В Приморье открывают обсерватор для студентов

Обсерватор на 50-70 мест создадут во Владивостоке для студентов, заболевших даже легкой формой COVID-19, которым в этом случае отказывают в проживании в общежитиях.

Проблема в том, что переболевших коронавирусом иностранных и иногородних студентов медики вынуждены оставлять на более длительное время в стационарных лечебных учреждениях, поскольку дома у них во Владивостоке нет, а в общежитие не пускают, ведь еще некоторое время после стационара они представляют опасность для окружающих. Как предполагается, обсервационный центр освободит места для больных COVID-19 в лечебных учреждениях, которых и так не хватает. Сейчас в крае готовятся открыть еще 140 койко-мест в больницах.

- В обсерваторе могут разместить студентов или курсантов. Конечно, там будет находиться дежурный врач, который обеспечит курс лечения, - говорит губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Про курсантов он упомянул не случайно. В местном Нахимовском училище в начале октября зарегистрировали вспышку заболеваний коронавирусом, который обнаружили у более чем ста курсантов. Но едва стабилизировалась ситуация у нахимовцев, как инфекция "полыхнула" на судостроительном комплексе "Звезда" и в городе Большой Камень. В минувший понедельник у 18 граждан КНР, работающих на "Звезде", обнаружили коронавирус. Все заболевшие - представители АО "КККС" - госкорпорации КНР, занимающейся проектированием и строительством портов. Иностранцы размещены в больнице соседнего города Находка, а всех контактировавших с ними изолировали и также отправили в стационары.