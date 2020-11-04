Василий Орлов: "Ворлдскиллс" помогает обеспечить Приамурье кадрами

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел координационный совет по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста с руководителями высших и средних учебных заведений и представителями бизнеса.

На ближайший период (до 2024 года) потребность в профессиональных кадрах в регионе оценивается в 43 тысячи человек. Треть вакансий придется на строительство (14,3 тысячи). Почти семь тысяч человек (15,2 процента) потребуется в сфере транспортировки и хранения, свыше четырех тысяч (10,4 процента) - в сельском и лесном хозяйстве.

- У нас уровень безработицы один из самых низких в стране. Но именно отсутствие работы, судя по опросам, амурчане считают главной проблемой в регионе. С чем это связано? С тем, что квалификация этих людей не соответствует имеющимся вакансиям. Поэтому наша задача - подготовить высококвалифицированных людей, которые будут способны работать в этих очень сложных направлениях, - подчеркнул глава региона.

Василий Орлов отметил, что структура экономики Амурской области претерпевает существенные изменения. На новый уровень Приамурье выводят космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, трансграничный автомобильный мост через Амур и ряд других проектов. Передовые технологии предъявляют спрос на квалифицированных работников.

Наиболее востребованы в ближайшей перспективе будут специалисты со средним профессиональным образованием - 74 процента (31,7 тысячи человек) из общей потребности в кадрах, из которых 65 процентов - специалисты рабочих профессий (20,6 тысячи человек).

Для снижения кадрового дефицита система профессионального образования Приамурья готовится к изменениям. Отраслевые министерства вносят предложения по количеству мест в колледжах, на которые будут принимать абитуриентов. Собранную информацию министерство образования и науки области направит в отраслевые объединения работодателей для согласования.

- Сегодня с каждым днем увеличивается значимость квалифицированных кадров. Среднее специальное образование становится все больше похоже на высшее по методологии преподавания и числу компетенций, которым обучаются студенты, - сказал губернатор.

Ежегодно по заявкам работодателей в колледжах открываются новые направления подготовки. Так, с нового учебного года амурчане получили возможность выучиться на мастера по обслуживанию магистральных трубопроводов, специалиста почтовой связи и мастера по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Качественной подготовке кадров в регионе также способствует развитие движения WorldSkills ("Ворлдскиллс") - "Молодые профессионалы". В Приамурье оно становится все более популярным. Если в первом региональном чемпионате в 2015 году было представлено всего лишь пять компетенций, то в 2019-м соревнования проходили уже по 15 направлениям. Кроме того, в прошлом году помимо студентов и школьников впервые участие приняли амурчане предпенсионного возраста (блок "Навыки мудрых"). В 2020-м в областном этапе чемпионата профессионального мастерства соревновалось рекордное число участников, а в программу включены еще пять компетенций. Около 11 новых направлений планируется запустить в рамках состязаний в 2021 году.

Качественной подготовке способствует обновление материально-технической базы учебных заведений. Например, в прошлом году пять площадок, оборудованных по последнему слову техники, создано в колледже сервиса и торговли - "Технологии моды", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Туризм" и "Бухгалтерский учет". На это использован федеральный грант в размере 9,5 миллиона.

На модернизацию материальной базы средних специальных учебных заведений из бюджетов всех уровней в текущем году выделено 173 миллиона рублей - почти в два раза больше, чем годом ранее. Кроме того, амурские ссузы активно участвуют в федеральных грантовых конкурсах и становятся в них призерами. Так, Амурский педагогический колледж и Амурский аграрный колледж победили в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".

Наибольшая сумма - 43,7 миллиона рублей - выделена на новое оборудование для аграрного колледжа.

- Средства предназначены для создания пяти современных мастерских: "Механизация сельского хозяйства", "Геномная инженерия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Ветеринария" и "Сити-фермерство", - пояснила директор колледжа Татьяна Романцова. - Реализация проекта, в который входит ремонт учебных помещений, закупка и установка оборудования, обучение педагогов, будет осуществляться в течение всего 2020 года.

Амурский педагогический колледж выиграл 12,1 миллиона рублей - максимально возможную сумму в своем лоте. К концу 2020 года там будут оснащены четыре мастерские по направлениям: "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Коррекционная педагогика в начальном образовании", "Физическая культура, спорт и фитнес".

- Приобретается современное компьютерное оборудование, инвентарь, способствующий развитию детей, интерактивная система, мобильный планетарий и многое другое, - прокомментировала заместитель директора колледжа по учебной работе Татьяна Солопчук.

Оснащение колледжей позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и специальностям с опорой на стандарты "Ворлдскиллс Россия". Конечная цель - повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность на современном рынке труда.

Амурские колледжи продолжают улучшать условия обучения студентов за счет обновления материально-технической базы. Три образовательные организации - Благовещенский политехнический колледж, Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и Амурский колледж строительства и ЖКХ - подготовили заявки на конкурс Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Победа в нем обеспечит учреждения финансированием, которое в 2021 году позволит модернизировать 13 мастерских.

На обновленных площадках ссузов проводятся демонстрационные экзамены по стандартам "Ворлдскиллс Россия". В качестве экспертов активное участие в демоэкзаменах принимают представители бизнеса, потенциальные работодатели, которые могут оценить способности конкурсантов в ходе испытаний.

- Второй год подряд мы присутствуем на демонстрационном экзамене, и многие работодатели оценили возможность участвовать в образовательном процессе. Мы делимся своими пожеланиями с преподавателями. Но не все работодатели понимают систему демоэкзамена, - отметила исполнительный директор Ассоциации "Амурская федерация рестораторов и отельеров" Татьяна Гудзовская.

Заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Юлия Ханьжина предложила проводить презентации демонстрационных экзаменов.

Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил предложение и поручил областному министерству образования и науки организовать совместную работу по презентации демоэкзаменов для работодателей, вузов и ссузов.

- Согласен с темой популяризации демоэкзаменов. Это очень подвижный инструмент, будем продолжать его применение в учебных заведениях. Считаю, что это правильная практика, она апробирована в других субъектах России и различных странах. Профильные министерства при проведении общественных советов должны рассказывать потенциальным работодателям о пользе демонстративных экзаменов, - заявил глава региона. - Главное - получить обратную связь от представителей бизнеса и знать, что, по их мнению, необходимо сделать для системы среднего профессионального образования.