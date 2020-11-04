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04.11.2020 09:09
Рубрика: Власть

Василий Орлов: "Ворлдскиллс" помогает обеспечить Приамурье кадрами

Текст: Татьяна Дмитракова
Губернатор Амурской области Василий Орлов провел координационный совет по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста с руководителями высших и средних учебных заведений и представителями бизнеса.

На ближайший период (до 2024 года) потребность в профессиональных кадрах в регионе оценивается в 43 тысячи человек. Треть вакансий придется на строительство (14,3 тысячи). Почти семь тысяч человек (15,2 процента) потребуется в сфере транспортировки и хранения, свыше четырех тысяч (10,4 процента) - в сельском и лесном хозяйстве.

- У нас уровень безработицы один из самых низких в стране. Но именно отсутствие работы, судя по опросам, амурчане считают главной проблемой в регионе. С чем это связано? С тем, что квалификация этих людей не соответствует имеющимся вакансиям. Поэтому наша задача - подготовить высококвалифицированных людей, которые будут способны работать в этих очень сложных направлениях, - подчеркнул глава региона.

Фото: Правительство Амурской области
Губернатор Приамурья Василий Орлов прочитал TED-лекцию на "Космофесте"

Василий Орлов отметил, что структура экономики Амурской области претерпевает существенные изменения. На новый уровень Приамурье выводят космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, трансграничный автомобильный мост через Амур и ряд других проектов. Передовые технологии предъявляют спрос на квалифицированных работников.

Наиболее востребованы в ближайшей перспективе будут специалисты со средним профессиональным образованием - 74 процента (31,7 тысячи человек) из общей потребности в кадрах, из которых 65 процентов - специалисты рабочих профессий (20,6 тысячи человек).

Для снижения кадрового дефицита система профессионального образования Приамурья готовится к изменениям. Отраслевые министерства вносят предложения по количеству мест в колледжах, на которые будут принимать абитуриентов. Собранную информацию министерство образования и науки области направит в отраслевые объединения работодателей для согласования.

- Сегодня с каждым днем увеличивается значимость квалифицированных кадров. Среднее специальное образование становится все больше похоже на высшее по методологии преподавания и числу компетенций, которым обучаются студенты, - сказал губернатор.

Ежегодно по заявкам работодателей в колледжах открываются новые направления подготовки. Так, с нового учебного года амурчане получили возможность выучиться на мастера по обслуживанию магистральных трубопроводов, специалиста почтовой связи и мастера по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Фото: Правительство Амурской области
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Качественной подготовке кадров в регионе также способствует развитие движения WorldSkills ("Ворлдскиллс") - "Молодые профессионалы". В Приамурье оно становится все более популярным. Если в первом региональном чемпионате в 2015 году было представлено всего лишь пять компетенций, то в 2019-м соревнования проходили уже по 15 направлениям. Кроме того, в прошлом году помимо студентов и школьников впервые участие приняли амурчане предпенсионного возраста (блок "Навыки мудрых"). В 2020-м в областном этапе чемпионата профессионального мастерства соревновалось рекордное число участников, а в программу включены еще пять компетенций. Около 11 новых направлений планируется запустить в рамках состязаний в 2021 году.

Качественной подготовке способствует обновление материально-технической базы учебных заведений. Например, в прошлом году пять площадок, оборудованных по последнему слову техники, создано в колледже сервиса и торговли - "Технологии моды", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Туризм" и "Бухгалтерский учет". На это использован федеральный грант в размере 9,5 миллиона.

Фото: Правительство Амурской области
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На модернизацию материальной базы средних специальных учебных заведений из бюджетов всех уровней в текущем году выделено 173 миллиона рублей - почти в два раза больше, чем годом ранее. Кроме того, амурские ссузы активно участвуют в федеральных грантовых конкурсах и становятся в них призерами. Так, Амурский педагогический колледж и Амурский аграрный колледж победили в конкурсе Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".

Наибольшая сумма - 43,7 миллиона рублей - выделена на новое оборудование для аграрного колледжа.

- Средства предназначены для создания пяти современных мастерских: "Механизация сельского хозяйства", "Геномная инженерия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Ветеринария" и "Сити-фермерство", - пояснила директор колледжа Татьяна Романцова. - Реализация проекта, в который входит ремонт учебных помещений, закупка и установка оборудования, обучение педагогов, будет осуществляться в течение всего 2020 года.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Амурский педагогический колледж выиграл 12,1 миллиона рублей - максимально возможную сумму в своем лоте. К концу 2020 года там будут оснащены четыре мастерские по направлениям: "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Коррекционная педагогика в начальном образовании", "Физическая культура, спорт и фитнес".

- Приобретается современное компьютерное оборудование, инвентарь, способствующий развитию детей, интерактивная система, мобильный планетарий и многое другое, - прокомментировала заместитель директора колледжа по учебной работе Татьяна Солопчук.

Оснащение колледжей позволит создать условия для формирования профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующим профессиям и специальностям с опорой на стандарты "Ворлдскиллс Россия". Конечная цель - повысить качество образовательного процесса, обеспечив конкурентоспособность на современном рынке труда.

Амурские колледжи продолжают улучшать условия обучения студентов за счет обновления материально-технической базы. Три образовательные организации - Благовещенский политехнический колледж, Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства и Амурский колледж строительства и ЖКХ - подготовили заявки на конкурс Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Победа в нем обеспечит учреждения финансированием, которое в 2021 году позволит модернизировать 13 мастерских.

На обновленных площадках ссузов проводятся демонстрационные экзамены по стандартам "Ворлдскиллс Россия". В качестве экспертов активное участие в демоэкзаменах принимают представители бизнеса, потенциальные работодатели, которые могут оценить способности конкурсантов в ходе испытаний.

- Второй год подряд мы присутствуем на демонстрационном экзамене, и многие работодатели оценили возможность участвовать в образовательном процессе. Мы делимся своими пожеланиями с преподавателями. Но не все работодатели понимают систему демоэкзамена, - отметила исполнительный директор Ассоциации "Амурская федерация рестораторов и отельеров" Татьяна Гудзовская.

По инициативе Василия Орлова введена новая мера поддержки для амурчан

Заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Юлия Ханьжина предложила проводить презентации демонстрационных экзаменов.

Губернатор Приамурья Василий Орлов одобрил предложение и поручил областному министерству образования и науки организовать совместную работу по презентации демоэкзаменов для работодателей, вузов и ссузов.

- Согласен с темой популяризации демоэкзаменов. Это очень подвижный инструмент, будем продолжать его применение в учебных заведениях. Считаю, что это правильная практика, она апробирована в других субъектах России и различных странах. Профильные министерства при проведении общественных советов должны рассказывать потенциальным работодателям о пользе демонстративных экзаменов, - заявил глава региона. - Главное - получить обратную связь от представителей бизнеса и знать, что, по их мнению, необходимо сделать для системы среднего профессионального образования.

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