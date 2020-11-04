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04.11.2020 18:14
Рубрика: Власть

Самарские власти представили инвестиционные возможности региона

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Фото: Георгий Субботин/ РГ Фото: Георгий Субботин/ РГ
Фото: Георгий Субботин/ РГ

Директор Агентства по привлечению инвестиций (АПИ) Самарской области Сергей Никитин принял участие в Югорском промышленном инвестиционном форуме (ЮПИФ-2020). В онлайн режиме он выступил спикером сессии "Как привлечь инвестора?".

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В Самарскую область пришли новые инвесторы

По словам Сергея Никитина, власти Самарской области стараются развивать всестороннюю поддержку инвесторов.

- Мы предлагаем инвесторам весь спектр специализированных площадок, территорий и зон, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, а также широкий спектр льгот в зависимости от выбранной площадки, - отметил Сергей Никитин. - Одно из преимуществ нашего региона - Особая экономическая зона, вошедшая в тройку лучших ОЭЗ промышленно-производственного типа в России по итогам 2017года. ТОСЭР Тольятти является самой успешной площадкой в РФ по количеству резидентов. Уже сегодня объем заявленных предпринимателями инвестиций составляет более 640 миллиона долларов с созданием более 8500 новых рабочих мест. К сожалению, для новых резидентов не будет действовать налоговая льгота 7,6 процента по страховым взносам, но, мы уверены, что преимущества ТОСЭР позволяет ей выгодно выглядеть в глазах потенциальных инвесторов.

Кроме того, Самарская область предлагает широкий выбор площадок типа гринфилд (более 50) и браунфилд (более 40). В регионе существуют государственные и частные индустриальные парки, также включающие в себя комплекс площадок, полностью готовых для запуска производства в короткий срок.

- Например, инвесторы оценили преимущества индустриального парка "Преображенка", который в настоящий момент практически заполнен, - отметил Сергей Никитин. - Но, мы не останавливаемся на достигнутом - уже создан новый государственный ИП "Новосемейкино", расположенный в непосредственной близости к федеральной трассе М5. Частные парки также активно заполняются резидентами, многие компании высоко оценивают площадку ИП "АВТОВАЗ", как наиболее подходящую под их потребности.

Основные крупные транснациональные корпорации уже активно развиваются в субъектах Российской Федерации, в частности на территории Самарского региона уже действуют такие компании, как BOSCH, NESTLE, Coca-Cola, Renault. Но несмотря на их успешный опыт развития новые компании заходят в регионы с определенной осторожностью, пытаясь свести уровень рисков к минимуму.

Поэтому, сегодня в привлечении инвестиций стало важным предметное понимание региона и его возможностей с точки зрения обеспечения сбыта, в том числе и межрегионального с учетом возможностей существующих транспортных сетей, особенностей сырьевой базы, структуры и квалификации кадров, а также возможности кооперационного взаимодействия с действующими предприятиями.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
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- Существующие реалии показывают нам, что каждый регион стремится к привлечению инвесторов с помощью использования своих эксклюзивных отличий и особенностей, которые формируются благодаря полноценным знаниям и представлениям о региональных возможностях, - подчеркнул Сергей Никитин. - Но, учитывая постоянно меняющиеся мировые тенденции, нам приходится обновлять существующую базу знаний о регионе для того, чтобы соответствовать актуальным потребностям. Структуризация знаний и подходов к развитию региона требует постоянного наблюдения и анализа не только силами местных, но и сторонних специалистов, которые могут дать беспристрастную профессиональную оценку достоинств и недостатков региона.

По словам Сергея Никитина, в конце 2019 - начале 2020 года агентство по привлечению инвестиций Самарской области совместно с представителями компании "PriceWaterhouseCoopers" провели исследование потенциальных инвестиционных ниш Самарской области, что стало рабочим инструментом по поиску инвесторов. Кроме того, сейчас проводится дополнительный анализ точек роста, действующих на территории региона компаний, с учетом их долгосрочных планов развития и возможного влияния Covid-19 в текущей ситуации.

Отметим, АПИ в режиме "одного окна" взаимодействует с инициаторами новых и операторами уже реализуемых инвестпроектов. Партнерам АПИ оказывает организационную и информационную поддержку, проводит консультации по различным аспектам реализации инвестиционных проектов на территории Самарской области, в том числе по вопросам оказания мер государственной поддержки, готовит заключения по инвестпроектам для территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), действующих в регионе. При этом АПИ работает и над активным поиском потенциальных инвесторов, подбором инвестиционных площадок, объектов, которые соответствуют профилю деятельности потенциальных инвесторов.

Комментарий

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- На территории Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, которые предусмотрены в Российской Федерации. У нас действуют две ТОСЭР, мы развиваем индустриальные парки, создаем лучшие условия для резидентов особой экономической зоны. В регионе действует закон о региональных инвестиционных проектах, что позволяет поддержать не только новых инвесторов, но и действующие организации, если они реализуют новые проекты или вкладывают средства в развитие существующих.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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