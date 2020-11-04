В Туве в ДТП с двумя авто пострадали 10 человек, один погиб

Число пострадавших в ДТП с двумя машинами в Улуг-Хемском районе Тувы составило 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Авария произошла в 12.43 по местному времени на 895-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей". По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Liberty не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с ВАЗ-219010.

Как сообщили в МВД РТ, от полученных травм на месте погибла пассажирка автомашины ВАЗ-219010. Десять участников дорожного движения, в числе которых пятеро несовершеннолетних в возрасте от шести до 15 лет, доставлены в больницу. Двое из детей находятся в реанимации.

Для установления всех обстоятельств на месте происшествия работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД.