В центре Ставрополя открылась выставка "Северный Кавказ: единство и вековые традиции". Автор всех работ - краевой фотограф Андрей Смольников, рассказали в пресс-службе главы края.

Снимки людей и обычаев СКФО разместились под открытым небом на аллее за Ставропольским академическим театром драмы имени Лермонтова. Представлены 60 работ, созданных в республиках Северного Кавказа и на Ставрополье в 2018-2020 годах.

Как рассказал сам фотохудожник, он отставной военнослужащий и свой боевой долг исполнял на Кавказе. А после того, как вышел на пенсию, вернулся в полюбившийся ему округ и попытался взглянуть на регионы уже через объектив камеры.

Сообщается, что это только часть работ, сделанных за два года. Всего он подготовил около 200 снимков, большая часть которых будет хранится в Ставропольском государственном краеведческом музее.

Открытие выставки было приурочено к празднованию Дня народного единства, который отмечается ежегодного 4 ноября.

Справка РГ

Андрей Смольников - член союза фотохудожников России, фотохудожник Международной федерации фотоискусства, кавалер ордена Мужества Российской Федерации, многократный победитель международных и российских фотоконкурсов.