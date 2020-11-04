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04.11.2020 17:27
Рубрика: Культура

В Ставрополе открылась выставка о Северном Кавказе

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края
Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В центре Ставрополя открылась выставка "Северный Кавказ: единство и вековые традиции". Автор всех работ - краевой фотограф Андрей Смольников, рассказали в пресс-службе главы края.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Выставка фотографий военного корреспондента Анатолия Архипова открылась в ГУМе

Снимки людей и обычаев СКФО разместились под открытым небом на аллее за Ставропольским академическим театром драмы имени Лермонтова. Представлены 60 работ, созданных в республиках Северного Кавказа и на Ставрополье в 2018-2020 годах.

Как рассказал сам фотохудожник, он отставной военнослужащий и свой боевой долг исполнял на Кавказе. А после того, как вышел на пенсию, вернулся в полюбившийся ему округ и попытался взглянуть на регионы уже через объектив камеры.

Сообщается, что это только часть работ, сделанных за два года. Всего он подготовил около 200 снимков, большая часть которых будет хранится в Ставропольском государственном краеведческом музее.

Открытие выставки было приурочено к празднованию Дня народного единства, который отмечается ежегодного 4 ноября.

Справка РГ

Андрей Смольников - член союза фотохудожников России, фотохудожник Международной федерации фотоискусства, кавалер ордена Мужества Российской Федерации, многократный победитель международных и российских фотоконкурсов.

В регионах Культура Арт Фотография Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ингушетия Празднование Дня народного единства

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