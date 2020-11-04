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04.11.2020 13:00
Рубрика: Происшествия

В КБР экс-полицейских будут судить за избиение задержанных

Текст: Роман Кияшко (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех бывших оперуполномоченных уголовного розыска. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщили в республиканском следственном управлении СК РФ.

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Как выяснилось в ходе расследования, вечером 28 октября 2016 года в Нальчике подозреваемые во время исполнения должностных обязанностей задержали и привезли в здание городской полиции двух местных жителей, которых заподозрили в преступлении.

- Сотрудники полиции, действуя по предварительному сговору, требовали от них признательных показаний в совершении хищения имущества и незаконно удерживали в течение суток, а также применили к ним недозволенные методы дознания и следствия, в том числе физическое насилие, - говорится в сообщении СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту "а" части третьей статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следователи собрали достаточную доказательную, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

В свою очередь в республиканском МВД заявили, что по результатам служебной проверки сотрудники были уволены со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

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