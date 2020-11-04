У Беларуси и Чечни - серьезные перспективы сотрудничества

Представители средств массовой информации Республики Беларусь, а также федеральных и региональных российских СМИ - в общей сложности более трех десятков человек - познакомились не только с культурными достопримечательностями республики, но и с ее промышленным, аграрным и туристическим потенциалом. Стоит сразу сказать, что такое масштабное мероприятие в Чеченской Республике по линии Союзного государства было организовано впервые за двадцать лет его существования. И полностью себя оправдало.

У Чеченской Республики хорошо налаженные связи с Республикой Беларусь в самых различных сферах, включая культуру и спорт. Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз бывал в Минске. Так, в сентябре 2017 года, во время своей первой рабочей поездки в белорусскую столицу, чеченский лидер посетил Минский автомобильный завод и лично протестировал автобус и спортивный грузовик. В ходе очередного визита в Минск в июне 2019 года Рамзан Кадыров был награжден орденом Дружбы, который ему вручил Александр Лукашенко, - "За значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Беларусью". За сухими формулировками скрывался человеческий и гражданский поступок главы Чечни, заслуживающий безусловного уважения: как известно, в 2018 году Рамзан Кадыров принимал самое активное участие в освобождении белорусских граждан из ливийского плена...





В помидорном царстве

Настоящим открытием стал для журналистов, прилетевших в Грозный, "ЮгАгроХолдинг" - тепличное хозяйство, раскинувшееся на десяти гектарах в пригороде Грозного - в поселке Алхан-Чурт. Заместитель генерального директора комплекса Эдильсолт Джамолдинов озвучил нам несколько цифр, говорящих о позитивных перспективах производства и экспорта продукции холдинга.

Огурцы, оказывается, можно собирать в условиях закрытого грунта до 100 килограммов с метра плети. Томатов чуть поменьше - 71,5 килограмма. Такие объемы позволяют обеспечивать свежими овощами не только Республику, но и другие регионы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Честно признаюсь: мы очень хотели найти в образцовом тепличном хозяйстве хоть что-то белорусское, но, увы, в основном все голландское, почвенный субстрат, например. Даже шмелиные семьи (для опыления в теплицах используются именно шмели, как менее агрессивные по сравнению с пчелами) - из Голландии. И семенной фонд - заграничный, так как, по словам сопровождавшего нас заместителя гендиректора, у него всхожесть 98 процентов, а у российских аналогов - порядка 80. И здесь, мне кажется, есть огромное поле для взаимной совместной работы с белорусами в рамках Союзного государства.

Качество - на высоте гор

Такое качество, например, на предприятии "Чеченавто", которое расположено в городе Аргун, в 16 километрах от столицы. Завод рассчитан на удовлетворение потребностей самой республики и близлежащих регионов. Как проинформировал нас заместитель генерального директора предприятия Руслан Абуев, в год со сборочной линии сходит всего около пяти тысяч автомобилей.

Все они - LADA Granta четырех достаточно простых комплектаций. Нет тех, которые оснащаются 16-клапанным двигателем, и тех, которые комплектуются автоматической коробкой передач. Впрочем, заверил Руслан Абуев, переговоры о том, чтобы и эти, более современные варианты, встали "на линию", уже идут.

На крупноузловую сборку одного автомобиля тратится в среднем 15-20 минут, завод работает в одну смену. Именно поэтому сборка получается практически "ручной", качество машин от "Чеченавто" - очень высокое.

Так что, если где-то увидите автомобиль, произведенный в Аргуне, его можно покупать без опасений.





Разговор на мосту

Одним из пунктов нашей программы стало участие в популярном часовом ток-шоу "Точки опоры". Программа вышла в эфир уже вечером того же дня.

Изюминкой передачи с участием нашей журналистской делегации стал телемост с Москвой: к серьезному разговору онлайн подключился Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Так как аудитория в студии собралась преимущественно молодежная, то в первую очередь всех интересовала тема образования.

Григорий Рапота: У многих проектов, которые сегодня реализуются Союзным государством, есть практический "выход", в том числе и для Чеченской Республики

- Представители республики могут поехать учиться и в Беларусь. В этом плане есть совершенно уникальные возможности, особенно в сфере высоких технологий и машиностроения, - уточнил Григорий Алексеевич.

"Точки роста" есть и в области здравоохранения. Григорий Рапота обратил внимание на то, что сейчас реализуется ряд союзных программ, из которых есть практический выход и для здравоохранения Чеченской Республики. Например, разработка технологий для лечения детей с врожденными дефектами позвоночника.

Хорошие перспективы существуют для сотрудничества в области спорта и, конечно, сельского хозяйства.

- Мы сейчас реализуем программу по получению новых видов комбикормов для животных. Как только она будет завершена, готовы предложить реализовать эти научные достижения на территории Чеченской Республики. Мы готовы содействовать широкому сотрудничеству с Республикой Беларусь, была бы только на это воля обеих сторон, - резюмировал Госсекретарь.





Пора в горы

Совсем по-новому Чеченская Республика открывается для туристов. Как рассказал республиканский министр по туризму Муслим Байтазиев, "мы в первую очередь хотим, чтобы к нам приезжали семьями. С точки зрения комфортного пребывания семьи Чеченская Республика - один из самых лучших регионов России".

Уже готовятся программы на Новый год. Большим спросом пользуются такие направления, как Ведучи и Кезеной-Ам (первый горнолыжный курорт в республике и высокогорное озеро на границе с Республикой Дагестан соответственно). Ценник для туриста таков: по словам нашего гида по Грозному Дагмары Исаковой, в среднем это 3300 рублей в сутки с учетом питания и проживания. Семейный тур продолжительностью до пяти дней обойдется приблизительно в 30 тысяч рублей без учета перелета.

Только помните: Чеченскую Республику можно посетить только при наличии справок об отсутствии заболевания коронавирусом на момент тура.