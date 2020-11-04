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04.11.2020 13:16
Рубрика: Происшествия

В Коми подозреваемые разбили банкоматы, но все равно остались без денег

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

Полицейские Сыктывкара в кратчайшие сроки вычислили и задержали неудачных "потрошителей" банкоматов. На представленном видео можно понаблюдать, как они их разбивают кувалдой. Но денег грабители достать не смогли, сообщили в пресс-службе МВД Республики Коми.

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Информация о возможном повреждении банкомата в местечке Лесозавод поступила на пульт дежурного полиции ночью. Очевидец рассказал, что заметил двух мужчин и их поведение показалось ему странным. На место выехал наряд. И действительно, один из терминалов был поврежден. Аналогичное сообщение поступило и с улицы Морозова. И там раскурочили банкомат. Но деньги, а их в двух терминалах было больше четырех миллионов, остались целы. Грабители не смогли их достать.

Полицейские изучили видео. На них - двое похожих мужчин в масках, поэтому и предположили, что это могли быть одни и те же грабители. В ходе розыскных мероприятий вышли на подозреваемых - молодых людей, 27 и 28 лет. Как оказалось, у них не было раньше проблем с законом, они имели работу и стабильную зарплату. В их квартирах изъяли предметы одежды и приспособления, которые свидетельствуют о причастности к совершению преступлений.

В отношении жителей города возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ "Покушение на кражу в особо крупном размере". Задержанные арестованы.

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