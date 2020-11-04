Льготная кредитная программа, направленная на вовлечение памятников в экономический оборот, началась в Калининградской области. Предприниматели, восстанавливающие уникальные здания, получат беспроцентные займы на 15 лет из областного бюджета.

Разрушающиеся прусские усадьбы и тевтонские замки можно встретить и в крупных городах Калининградской области, и в небольших поселках. Такова специфика региона. В советское время с немецким наследием обращались не слишком бережно. За несколько десятилетий исторические здания, и так пострадавшие в ходе бомбежек, окончательно обветшали, многие превратились в руины.

Думая, как решить эту проблему, региональные власти рассматривали разные варианты, изучали опыт польских соседей. Так родилась программа реконструкции объектов культурного наследия с помощью льготных кредитов.

Финансирование начнется в следующем году, сейчас начали собирать заявки. Деньги можно направить на проектирование и согласование строительных работ, а также на фактическое восстановление исторических объектов. Главное условие - не только сохранить старинные здания, но и сделать их экономически выгодными. Если реконструкцию сделают в течение первых пяти лет, инвестор получит право на списание половины долга.

На выполнение программы в 2021-2023 годах областная казна будет ежегодно направлять по 50 миллионов рублей. Но максимальная сумма займа этим лимитом не ограничивается, она может достигать одного миллиарда рублей.

- Во время подготовки программы мы общались с ее потенциальными участниками. Кому-то из них требуется поддержка в несколько миллионов рублей на два-три года для ремонта исторического особняка и организации в нем кафе. Но есть и крупные проекты на сотни миллионов рублей с реконструкцией, реставрацией и приспособлением к современному использованию средневековых замков или исторических промышленных комплексов, - пояснил руководитель областного центра "Мой бизнес" Кирилл Лило. - В таких случаях финансирование будет осуществляться поэтапно, и мы готовы привлекать дополнительные деньги.

Разрушающиеся прусские усадьбы и тевтонские замки можно встретить и в крупных городах Калининградской области, и в небольших поселках

Льготные кредиты - не единственная региональная инициатива, направленная на сохранение исторических зданий. В прошлом году в эксклаве начался уникальный проект комплексной реконструкции отдельно взятого муниципалитета. Выбор пал на поселок Железнодорожный, который раньше славился своими кинематографичными полуразрушенными зданиями. Уже завершился капитальный ремонт 33 многоквартирных домов в исторической части поселка. На очереди - еще десять МКД, комплексная реконструкция центральной площади, организация крытого рынка, фестивальной площадки, остановки общественного транспорта, паркинга для туристических автобусов. Кроме того, здесь убирают под землю провода воздушных линий, активно ремонтируют дворы, коммуникации, дороги и тротуары. Благодаря этой работе, кстати, инвесторы заинтересовались местными объектами культурного наследия. Возможно, именно в Железнодорожном будут реализованы первые проекты в рамках новой кредитной программы.