В Петербурге в частном доме для престарелых на пожаре погибли 3 человека

Следственный комитет по Санкт-Петербургу по результатам проверки факта гибели на пожаре трех человек в частном доме для престарелых возбудил уголовное дело. Тела двух женщин, 1928 и 1936 годов рождения, а также 89-летнего мужчины обнаружили на месте пожара в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Выяснилось, что двое жителей Санкт-Петербурга организовали частный дом для престарелых на проспекте Красных Командиров. Оказываемый уход и услуги не отвечали требованиям безопасности.

В результате пожара погибли трое и еще три человека госпитализированы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Им будет предъявлено обвинение.

На месте ЧП работают следователи, судебные медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.