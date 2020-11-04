В Петербурге в частном доме для престарелых на пожаре погибли 3 человека

Новости

Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября 18:48
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников 18:35
Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию 18:13
Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" 18:01
В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат 17:52
В Литве повторно вводят общенациональный карантин 17:47
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября 16:48
Путин: Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя 16:31
Четыре человека пострадали во время драки возле Белого дома 16:10
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих 16:09
Беларусь и Россия подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год 16:00
Путин отметил роль духовенства в борьбе с коронавирусом 15:55
Сериал по Стивену Кингу "Касл-Рок" закрывается после 2-го сезона 15:52
В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС 15:09
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов 15:04
Умер "муж маркизы Анжелики", актер Клод Жиро 15:02
Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная 14:33
Мишустин поздравил страну с Днем народного единства 14:15
Американская почтовая служба "потеряла" 300 тысяч бюллетеней 14:09
Игрок "Рубина" попал в больницу после удара локтем во время матча 13:54
Миротворческий центр РФ сообщил о подготовке новой провокации в Идлибе 13:49
Путин рассказал молодежи о правах и обязанностях 13:37
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства 13:32
Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США 13:28
Роспотребнадзор не нашел коронавирус на поверхности продуктов питания 12:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 18:23
Рубрика: Происшествия

В Петербурге в частном доме для престарелых на пожаре погибли 3 человека

Текст: Светлана Цыганкова

Следственный комитет по Санкт-Петербургу по результатам проверки факта гибели на пожаре трех человек в частном доме для престарелых возбудил уголовное дело. Тела двух женщин, 1928 и 1936 годов рождения, а также 89-летнего мужчины обнаружили на месте пожара в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Следственный комитет по Ленинградской области
В Ленобласти четыре человека пострадали при пожаре в частном хосписе

Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Выяснилось, что двое жителей Санкт-Петербурга организовали частный дом для престарелых на проспекте Красных Командиров. Оказываемый уход и услуги не отвечали требованиям безопасности.

В результате пожара погибли трое и еще три человека госпитализированы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Им будет предъявлено обвинение.

На месте ЧП работают следователи, судебные медики. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин надеется мирно решить конфликт в Нагорном Карабахе
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих
Фотограф "Коммерсанта" рассказал о последствиях нападения
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
В каких случаях виновник ДТП может избежать уголовного наказания
Видео
Видео
Взорвавшаяся при монтаже шина чуть не убила водителя