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04.11.2020 22:49
Рубрика: Экономика

Все для открытий

В Архангельске построили комплекс для арктических исследований
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Первый в Арктической зоне России современный комплекс специально для научных исследований открыли в Архангельске. Здесь разместятся десятки лабораторий Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН.

Знаковым событием сдачу научно-лабораторного корпуса, построенного по инициативе президента РФ, назвал участвовавший в церемонии его открытия министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. До сих пор сотрудники ФИЦКИА ютились в архитектурных памятниках XIX - начала XX веков, совершенно не приспособленных для научных экспериментов. Новое здание - совсем другое дело: в нем даже вентиляция будет помогать ученым. "Современная система вентиляции обеспечивает работу мощнейших вытяжек, что очень важно для химических опытов", - пояснил директор ФИЦКИА, член-корреспондент РАН Иван Болотов.

Утверждена стратегия развития Российской Арктики до 2035 года

На новом месте ученые продолжат, в частности, исследования радиационной и сейсмической обстановки в Арктической зоне. Именно сюда будут поступать данные с сейсмостанций, установленных в западном секторе Арктики. Продолжится расшифровка генетического кода высокоширотных живых организмов и создание библиотек генетических данных.

В здании заложен ботанический сад, где можно будет проводить уникальные исследования - например, изучать жизненный цикл насекомых. А в специальных аквариумах предстоит выращивать различные виды рыб и кормовых объектов, а также проводить биотестирование северных вод.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск Арктика: битва за ресурсы

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