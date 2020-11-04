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04.11.2020 23:30
Рубрика: Происшествия

В Новгороде автобус с 26 пассажирами протаранил здание университета

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)
Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России
Фото: Следственный комитет России

В Великом Новгороде рейсовый автобус, на борту которого находилось 26 человек, врезался в корпус НовГУ, сообщает СК России.

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В ДТП погибла женщина-водитель, десять человек получили травмы. Но число пострадавших может увеличиваться. Возле здания работают бригады "скорой" и спасатели.

Следственный комитет по факту ДТП возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сейчас территория вокруг корпуса вуза оцеплена, ведутся следственные действия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород

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