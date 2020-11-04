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04.11.2020 10:59
Рубрика: Культура

В Петербурге программа третьего корейского фестиваля растянется на месяц

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге открылось самое главное мероприятие года - Третий KOREA Фестиваль, организованный при поддержке Генерального консульства республики Корея. В этом году он пройдет в смешанном формате с 1 по 30 ноября. Так онлайн будут организованы ток-шоу, показы документального кино, викторины Quiz on Korea, выступления K-POP артистов и спикеров K-Food, K-Beauty, K-Medi(Medical Services), онлайн экскурсии на корейские компании, конкурс по рисованию, благотворительная акция и еще более десятка других не менее увлекательных мероприятий.

Среди наиболее интересных мероприятий - ток-шоу Мин Кенхи, на видеоблог которой подписано уже более 700 000 человек; Ильи Белякова - звезды корейского телевидения, а также выступления многих других популярных медиа-персон, которые расскажут интересные факты о корейской и о российской культуре.

Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства
В Новгородской области пройдет театральный фестиваль Достоевского

А в программе K-FOOD премьер балетной труппы Мариинского театра Кимин Ким вместе с известным Youtube-блогером будет готовить корейскую еду, а знаменитая Red Autumn проведет мастер-класс по макияжу в корейском стиле.

Интересно, что зрители смогут не только посмотреть, но и сами принять участие, в программе фестиваля предусмотрено множество возможностей проявить себя и выиграть интересные призы. Активным участникам и любителям корейской культуры обязательно стоит обратить внимание на рубрику К-pop, конкурс по рисованию и викторину Quiz on Korea.

- Бизнесу будут интересны выступления представителей корейских компаний, которые расскажут о различных аспектах ведения корейского бизнеса. А в рубрике K-Medi желающие смогут получить онлайн-консультацию о заболеваниях кожи у корейских специалистов Корейской больницы Университета Сунчхонхян.

Что касается оффлайн программы фестиваля, то она тоже разнообразна: петербуржцев ожидает сразу три новых выставки и вечер камерной музыки. Так в Манеже откроется масштабная выставка работ выдающейся современной художницы Ли Бул под названием "Утопия Спасенная", выставка пройдет с 16 ноября по 31 января 2021 года.

Музей современного искусства Эрарта представит работы корейского художника Хонг Сонёна - абстракции и тайны мироздания, мастерски воплощенные в трехмерных изображениях, можно будет посмотреть до 29 ноября.

А Кунсткамера приглашает познакомиться с коллекцией предметов, которые собрал Карл Вебер, российский посланник в Корее.

Напомним, что в прошлом году KOREA Фестиваль посетило более 25 000 человек. Фестиваль официально включен в единый календарь событий города.

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