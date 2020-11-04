Владимир Путин объявил о разработках уникальных ледоколов

Россия работает над сериями ледоколов, аналогов которым нет в мире. Об этом заявил президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге на церемонии поднятия флага на новом линейном дизельном ледоколе "Виктор Черномырдин".

Самый большой и мощный неатомный ледокол предназначен для проводки судов в Финском заливе, может работать в Арктике и Антарктике, обеспечивать мореплавание по Северному морскому пути. "Пандемия пандемией, а жизнь продолжается, и мы двигаемся вперед... не откладывая на потом наших планов", - заявил Владимир Путин.

Ледокол назван именем Виктора Черномырдина, ушедшего из жизни 10 лет назад. Он был политиком исторического масштаба, ярким и сильным человеком, сказал президент. "Брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всем служить нашей стране и нашему народу", - отметил он. "Вообще, он был работоголик, - продолжил Путин. - Я лично наблюдал за этим, смотрел за тем, как он работает, и многому у него учился. Это был человек, бесконечно преданный Родине, и символично, что ледокол, носящий его имя, был построен отечественными корабелами на российских верфях".

"Такие технологичные морские суда, способные работать при низких температурах, проходить через сплошные льды, имеют особую значимость для России - великой арктической державы, для реализации наших стратегических планов по развитию и освоению просторов Севера, перспективных транспортных и логистических маршрутов", - подчеркнул президент.

У России уникальный ледовый флот, наша страна занимает лидирующие позиции в освоении и изучении Арктики. Это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день, укреплять и обновлять флот, внедрять передовые технологии, считает Путин. "Уже сейчас идет работа над несколькими сериями дизельных и атомных ледоколов, аналогов которым нет в мире. За ними будущее", - объявил он.

Прямо на борту ледокола президент встретился с губернатором Санкт-Петербурга - говорили о борьбе с коронавирусом. "В день мы перешли рубеж, к сожалению, в 900 человек, - констатировал Александр Беглов. - Это для Петербурга ситуация некритическая, но сложная". Занято практически 80 процентов коек, резерв есть, мощности - до 12 тысяч коек. "Помните, мы с вами вначале еще говорили, у вас были планы, я сказал, что их нужно утроить, - так и получилось", - заметил Путин. Беглов еще вспомнил: "Вы сказали, что временный госпиталь - это хорошо, но нужно думать о стационарах. Мы так и сделали". В июне заложили четыре стационара-трансформера. "Потому что ситуация меняется: сегодня пандемия, завтра еще может что-то случиться", - обосновал губернатор. Готовы они будут в декабре, это даст еще 1200 коек.

У России уникальный ледовый флот, наша страна занимает лидирующие позиции в освоении и изучении Арктики

Там же, на борту ледокола, Путин побеседовал с главой совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгием Полтавченко. Речь зашла о санкциях - они усложняют получение комплектующих и приходится искать решения внутри страны. Так, в прошлом месяце сдали атомный ледокол "Арктика", локализация - 93 процента. "Думаю, что это хороший сигнал для всех нас, что мы можем и должны справляться со многими проблемами, которые нам создают на ровном месте наши "друзья", - сказал Полтавченко. Путин назвал три основные проблемы - цена, сроки и качество - и спросил про отношения с основными заказчиками. Оказалось, ледоколы строятся тяжело. "Постоянно стараемся найти золотую середину", - сообщил собеседник, где-то приходится работать в убыток. В целом загруженность предприятий очень высокая, много заказов - и гражданских, и для ВМФ.