Глава Калмыкии стал донором для больных коронавирусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков сдал иммунную плазму крови, став донором для больных коронавирусом. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе управления по внутренней политике его администрации. Руководитель региона призвал жителей республики не оставаться равнодушными и помочь тем, кто сейчас борется с коронавирусом.

"Это первый случай у нас в республике, когда глава региона посещает наше учреждение, и не с проверкой, а именно как донор. За это ему огромное спасибо. Считаю, что это является одним из больших проявлений пропаганды донорства в Калмыкии", - сказал главный врач республиканского Центра Крови Александр Максимов. Он отметил, что для Бату Хасикова это не первый опыт - он и раньше сдавал кровь в качестве донора.