Открытие зимнего сезона в Сочи планируется 18 декабря

В горах Сочи на новогодние праздники отели практически полностью забронированы, включая дополнительные места. Открытие зимнего сезона планируется 18 декабря. Тогда же будет подписано соглашение о коллаборации всех трех горных курортов - "Красной Поляны", "Газпрома" и "Розы Хутор".

Маска защищает глаза горнолыжника от снега, а бандана или подшлемник - нос и рот от COVID-19. Фото: РИА Новости

По словам генерального директора "Красной Поляны" Андрея Круковского, летом загрузка отелей в горном кластере была примерно такой же, как и в морском - около 90 процентов, поэтому все протоколы безопасности у всех трех горных курортов отработаны и доказали свою эффективность.

Специалисты регионального Роспотребнадзора напомнили, что в Краснодарском крае усилен масочный режим: средства защиты нужно носить не только в помещениях, но и на улице. Кроме того, по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

- Никаких вспышек коронавируса на горных курортах не наблюдалось, - сказал Круковский. - Сейчас, в межсезонье, идет подготовка к зимнему сезону. Все меры безопасности будут усилены. Буквально через месяц, я думаю, мы пригласим на наши склоны первых горнолыжников. Недавно выпал первый снег, и сезон обещает быть интересным и насыщенным.

Он отметил, что третий год подряд растет интерес к горному туризму - увеличивается количество сервисов, экологических троп, пешеходных маршрутов и развлекательных предложений.

- В этом году мы побили все рекорды: в августе у нас была примерно такая же загрузка, как на новогодние праздники: 98 процентов. Сейчас на Новый год в горных отелях забронированы все номера, включая дополнительные, - заявил Андрей Круковский.

Горный курорт "Красная Поляна" планирует первым начать сезон катания благодаря уникальной климатической зоне "Цирк-2" на высотах от 2050 до 2300 метров над уровнем моря. К слову, выпавший там же первый снег толщиной 20 сантиметров, скорее всего, уже не растает - температура в горах упала ниже нуля градусов. Кстати, уже завтра, 6 ноября, можно будет сделать красивые фотографии на фоне заснеженных вершин на панорамной площадке.

А на курорте "Роза Хутор", как считает местный синоптик Адриан Коротеев, снежный покров 23 сантиметра даже на высоте 2320 метров над уровнем моря временный - с учетом грядущего потепления он будет таять, а в первой декаде ноября снегопадов больше не прогнозируется. Буквально на прошлой неделе температура воздуха в долине достигала 24 градусов тепла, на пике - плюс 12, но прохождение холодного фронта принесло осадки и похолодание до минус трех градусов. Напомним, в прошлом году в горах Сочи первый снег выпал 7 сентября.

Интересно, какие новинки на горных курортах ждут гостей будущей зимой? В "Красной Поляне" планируют расширить зону внетрассового катания и увеличить количество фрирайд-зон, построить новый сноупарк, запустить бугельный подъемник и открыть инфинити-бассейн. А на "Розе Хутор" главным новшеством станет канатная дрога нового поколения.

Цены на ски-пассы на новогодние праздники пока не определены, но в зимнем сезоне 2020/21 они составят примерно 2,8 тысячи в день для взрослого.

Что касается коллаборации горных курортов Сочи, то, как считает исполнительный директор "Розы Хутор" Юрий Колобов, пять лет назад каждый горный курорт занимался собственным становлением и развивал себя, а сейчас пришли к выводу, что конкуренция скрывает некоторые сервисы и услуги от гостей.

- Мы идем к тому, чтобы вместе заниматься нашими территориями. Я бы не стал до подписания соглашения говорить подробно, но, например, речь идет об общих инфоцентрах.

- Для нас это победа в части туристического единообразия, - объяснил глава города-курорта Алексей Копайгородский. - Конечно, трем конгломератам Красной Поляны необходимо объединиться, чтобы повысить уровень качества и приоритет услуг для туристов. Приятно, что будет использована вся инфраструктура горного поселка для вывода его на мировой уровень туристической отрасли. Для нас главное - безопасность гостей. Курорт уже стопроцентно готов встречать туристов в зимний сезон, учитывая транспортную логистику и систему общепита.

В этом году побиты все рекорды: сейчас на Новый год в горных отелях забронированы все номера

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, в регионе продолжается проведение противоэпидемических мероприятий. Специалисты призывают жителей максимально сократить посещение общественных мест и соблюдать правила личной гигиены.

А как у них

Многие горнолыжные курорты в Европе пока не знают, как будут работать на Новый год. В Германии и Австрии до конца ноября ввели карантин, и теперь отели имеют право заселять постояльцев лишь в крайних случаях - например, путешествующих по делам бизнеса. Снимут ли эти запреты к Рождеству, пока точно не ясно. В феврале печально известный курорт Ишгль в австрийской земле Тироль уже стал рассадником "короны", в том числе за пределами республики. Именно поэтому МИД Германии на днях рекомендовал немцам не посещать Тироль. Однако еще до локдауна там все же успели открыть сезон - с масками, регистрацией по QR-кодам и дезинфекцией подъемников.

Подготовила Екатерина Забродина

Между тем

В России вопрос о новых жестких ограничениях пока не рассматривался. Как пояснили "Российской газете" в Роспотребнадзоре, решения о введении ограничительных мер на курортах и в местах размещения туристов могут принять только региональные власти. Ведомство никаких общих запретов не выносило.

Подготовила Ольга Игнатова