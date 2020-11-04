У астраханских диабетиков возникли проблемы с получением инсулина

Астраханцы не смогли получить инсулин по рецепту в аптеке и пришли в минздрав области, где им предложили написать заявление Фото: Наталья Коротченко/РГ

Из астраханских аптек изъяли крупную партию инсулина с просроченным сроком годности, лекарство предназначалось для предоставления по рецептам больным сахарным диабетом.

Как сообщил министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин, нарушения были обнаружены по результатам проверки, проведенной ведомством.

По его словам, просроченное лекарство было утилизировано, материалы проверки переданы в прокуратуру, проведены новые закупки, в четверг инсулин поступит в область. Речь идет о дорогостоящих импортных препаратах, доля которых в региональных закупках составляет около 60 процентов.

Как отметил Спирин, "те граждане, которые получали импортный инсулин, могли получить российский аналог, поэтому перебоев не было, никто без инсулина не остался". Но он признал, что есть проблема с получением в аптеках тест - полосок, которые определяют уровень сахара в крови.

Тем временем, как сообщили "РГ" в облпрокуратуре, в ведомство поступили несколько обращений от граждан по поводу дефицита инсулина в аптеках, по данным фактам проводятся проверки.

- В аптеке даже аналога нет, мою подопечную 86-летнюю Светлану Данилову поставили на очередь еще в середине октября, в минздраве говорят - вызывайте "Скорую помощь", чтобы ее госпитализировали и подбирали ей инсулины в больнице, - сообщила "РГ" работник многофункционального центра соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Оберег" Сания Давлекамова.

- У меня дочка инвалид с детства, диабет первого типа, и никак мы не можем получить инсулин, нет вообще никакого, аналог даже не предлагают, - рассказала астраханка Татьяна Тынянова. Я написала заявление в министерство, сказали, ответят в течение 30 дней, а неизвестно что может за это время случиться. Если она не сделает укол, то - все.

Со слов женщины больные сахарным диабетом стали делиться лекарством через группы в соцсетях.

Всего в Астраханской области 36 тысяч больных сахарным диабетом, 287 из них дети.