Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта

Конкретный план действий был намечен 30 октября в Бресте. Здесь состоялось совместное выездное заседание коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Председательствовали, как сообщается в пресс-релизе Минспорта РФ, министры Олег Матыцин и Сергей Ковальчук.

Один из важнейших вопросов, конечно же, подготовка к летним Олимпийским играм, которые с задержкой на год пройдут в Токио. Спортсменам придется нелегко не только из-за непредсказуемой эпидемиологической обстановки. Непривычный климат, огромная разница во времени могут осложнить выступления в японской столице, повлиять на тренировочный процесс. И чтобы наши команды избежали этого, Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси, предложил провести перед летней токийской Олимпиадой совместные мероприятия олимпийских команд России и Беларуси на спортивных базах Дальнего Востока. Схожие климатические условия, адаптация к часовому поясу должны помочь олимпийцам двух стран набрать во время этих тренировочных сборов оптимальную форму к Олимпиаде.

"Мы поддерживаем ваше предложение и приглашаем белорусских спортсменов на Дальний Восток, - заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. - Мы, прежде всего, спортивная семья".

И еще одно важное решение. Будет составлен единый календарный плана соревнований в рамках Союзного государства. В этом году из-за COVID-19 была отменена традиционная, проводящаяся еще с 2003 года, Спартакиада Союзного государства для детей и юношества. Она состоится в 2021-м. Эти спортивные состязания служат помимо всего прочего важной цели - укреплению дружбы молодёжи наших стран.