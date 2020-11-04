Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих

Президент России Владимир Путин назвал хорошим предложением идею главы духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева рекомендовать другим странам принять законы о защите чувств верующих.

"Если вы предложите в Совете Безопасности ООН, чтобы во всех странах был такой закон, провокаторов не будет", - сказал муфтий в ходе встречи главы государства с представителями российских религиозных объединений.

"Это действительно хорошее предложение. Я не понимаю, кто может быть против того, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме", - сказал в ответ Владимир Путин. При этом он отметил, что на международной арене не всегда прислушиваются к инициативам России, хотя некоторые действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию, в данном случае - со стороны государств-членов ООН.

"Надо об этом подумать. Я МИДу обязательно дам такое поручение", - добавил Владимир Путин.