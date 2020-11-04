Российские и белорусские фигуристы поделили награды на турнире Ice Star в Минске

То, что Белорусскому союзу конькобежцев удалось провести турнир и пригласить на него не только спортсменов, но и судей из десятка стран, - большое достижение.

К сожалению, Ice Star в этом году недосчитался сразу нескольких звезд мирового масштаба. Из-за закрытых границ не смог приехать бронзовый призер финала Гран-при француз Кевин Аймоз, незадолго до старта отказался от выступления грузинский одиночник Морис Квителашвили. В женском одиночном катании главной потерей можно смело называть Елизавету Туктамышеву, чье неучастие в турнире так и осталось овеяно тайной.

В отсутствие Туктамышевой многие делали ставку на Софью Самодурову, для которой Минск - действительно счастливое место. В прошлом году в белорусской столице она впервые выиграла чемпионат Европы, оставив не у дел олимпийскую чемпионку Алину Загитову, а после побеждала и на Ice Star. В этот раз у фигуристки получилось далеко не все. После падения в короткой программе она была лишь второй - проигрывала подруге по команде Анастасии Гуляковой. В произвольной программе Самодурова снова упала, и стало понятно - первой ей не быть. Не смогла удержать лидерство и Гулякова - обеих россиянок обошла белорусская фигуристка Виктория Сафонова. Гулякова не расстроилась упущенной победе:

- Я выступала в Минске впервые, и мне очень понравилось - зрители тепло принимали. Это был второй подряд старт для меня, но никакой усталости нет - не стоит списывать ошибки на это. Пока у меня не настолько хорошая форма, чтобы все было идеально. Но выводы я сделала: не стоит опускать руки и расстраиваться. Буду работать дальше, прибавлять во всех компонентах и наращивать форму.

Национальная команда Беларуси в последние годы серьезно преобразилась

Зато у мужчин равных не было Михаилу Коляде. Сенсацией это не стало. Во-первых, после перехода в команду Алексея Мишина Коляда, кажется, оставил позади провал на Олимпиаде и последовавшие за ним неприятности. Сезон начал уверенно - после победы на этапе Кубка России многие специалисты заявили о том, что он может стать лидером российской сборной, способным бороться с мировыми топами. А в Минске, где в турнире мужчин-одиночников выступило всего четыре фигуриста, Коляда, казалось, и вовсе не заметил соперников: уже в короткой программе призер Олимпийских игр в командном турнире, обладатель наград чемпионатов мира и Европы обошел их больше чем на 20 баллов. В произвольной программе Коляда тоже не оставил шансов конкурентам - после двух прокатов фигурист набрал 269,35 балла, в то время как у ближайшего конкурента - представляющего Беларусь Константина Милюкова - было лишь 236,39 балла. Замкнул тройку лидеров еще один воспитанник Алексея Мишина Евгений Семененко с результатом 230,68. Алексей Мишин после говорил:

- Я благодарен Белорусскому союзу конькобежцев и его председателю Юлии Комлевой за то, что в это непростое для всего мира время удалось организовать турнир, который очень нужен для спортсменов. Для них главная задача сейчас - не бороться с соперниками, а отрабатывать свои программы, находить слабые места, которые еще есть у каждого. Если говорить о том, как выступили наши спортсмены в мужском одиночном катании, есть моменты, которыми я остался доволен, но есть и те, что не порадовали. Судьи отмечали возросшее мастерство Жени Семененко. Он очень прибавил, но здесь допустил маленькую оплошность. У Миши Коляды появились ошибки, которые были для нас неожиданными. Но, думаю, мы их больше не допустим.

С тренером соглашался и Михаил Коляда. Фигурист сказал, что ошибки мотивируют работать дальше. Совсем скоро ему снова предстоит выходить на лед: часть российской команды теперь продолжает готовиться к Гран-при в Москве, еще часть - к Кубку Ростелеком. На Гран-при в Москву отправятся и белорусские фигуристы - на этом турнире выступят Виктория Сафонова и Александр Лебедев, занявший четвертое место в соревнованиях мужчин-одиночников на Ice Star.

К слову, национальная команда Беларуси по фигурному катанию в последние годы серьезно преобразилась. В ней появились новые лидеры, причем большинство перебрались под новый флаг из России.

Для москвички Виктории Сафоновой прошлый сезон был первым в составе белорусской сборной. Вспоминая детали своего перехода, фигуристка рассказывала:

- В спорте важно понимать, во имя чего ты все это делаешь. Как я уже говорила, мне хотелось выступать на международной арене. Чемпионаты мира, Европы, Гран-при, челленджеры - соревнования, на которых можно заявить о себе. Для того чтобы выступать на таких турнирах, пришлось внести определенные изменения. Я ничего предосудительного в этом не вижу.

Конкуренция в российском фигурном катании была и остается высочайшей. Именно в этом причина, по которой и другие атлеты решились на смену спортивного гражданства. Константин Милюков в белорусскую команду перешел в 2018 году. Чуть раньше в Витебск, а потом и в Минск переехал Александр Лебедев вместе с тренером Юлией Соловьевой. Ice Star в этом году стал международным дебютом в составе белорусской сборной для пары Богданы Лукашевич и Александра Степанова, раньше представлявшей Россию. Эти фигуристы, к слову, решили переехать из-за тренера - давно мечтали поработать под руководством известного российского специалиста, олимпийского чемпиона в парном катании Олега Васильева. А когда тот возглавил команду страны-соседки, не раздумывали.

Пока больше всего стартов в составе новой команды провела Виктория Сафонова, выступала в том числе и на чемпионате Европы. Насколько бывшим российским фигуристам удастся проявить себя под белорусским флагом, покажет время. Александр Жулин, комментируя итоги минского Ice Star, сказал: "Раз тогда Сафонову отпустили в Беларусь, значит, не видели в ней перспектив. Так часто бывает: отпустили Кузьмину, она за Словакию в биатлоне все выиграла". Кузьмина - далеко не единственный пример того, как в прошлые годы раскрывались спортсмены в составах других сборных. Раз уж речь о биатлоне, сложно не вспомнить Дарью Домрачеву, родившуюся в Беларуси, выросшую в России и завоевавшую шесть олимпийских наград, из которых четыре золотые. Как знать, может, и фигуристы сумеют дотянуться до пьедесталов чемпионатов мира и Олимпиад?