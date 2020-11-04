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04.11.2020 14:33
Рубрика: Общество

Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная

Текст: Владимир Емельяненко

Каждая десятая семья в России - разнонациональная. Такие данные приводит Росстат. При этом, именно полиэтничные семьи чаще всего имеют от трех до шести детей.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Это самый высокий показатель в мире, - комментирует заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова. - Более того, выявляется интересный тренд - повышается доля немногочисленных народов. Это говорит о том, что люди стали более трепетно думать о своих корнях. Например, выросла доля аварцев с 0,37 до 0,64 процента (семьи межнациональные, самоопределение - аварец), даргинцев и ингушей - на 0,17 процента, кумыков и лезгинов - на 0,16 процента.

По словам Елены Егоровой, в последних переписях в национальностях стали более четко выделяться этносы, например, среди мордвы - мордва-эрзя и мордва-мокша, среди марийцев - горные марийцы и лугово-восточные марийцы, среди осетин - осетины-дигорцы и осетины-иронцы. Что еще раз подтверждает тенденцию количественного роста малочисленных народов.

В лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова особо подчеркивают, что точное понимание о национальном составе населения, особенно в разрезе регионов, необходимо, прежде всего, для разработки программ развития образования. Для открытия школ или классов с обучением на родном языке, центров развития культуры и искусства - открытия и поддержки театров, краеведческих музеев и т.д., развития социальных программ. Так создаются значимые программы государственной поддержки. Например, таким образом, в России разработаны и развиваются программы поддержки малочисленных народов Сибири, Крайнего Севера.

Справка "РГ"

По данным Росстата (перепись 2010 года), основной этнический костяк России составляют русские - 77 процентов, татары - около 4 процентов, украинцы - 1,35 процента, башкиры - 1,1 процента, чуваши и чеченцы - по 1 проценту, около 1 процента - армяне, аварцы, мордва, казахи и азербайджанцы.

Общество Соцсфера Социология Правительство Минэкономразвития Росстат Празднование Дня народного единства

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