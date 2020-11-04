С 2021 года в Милане запретят курение на автобусных остановках и в парках

Городской совет Милана одобрил постановление о "качестве воздуха", согласно которому с 1 января 2021 года в городе вводится запрет на курение сигарет в ряде общественных мест под открытым небом.

В Италии насчитывается 10,3 млн курильщиков, что составляет 19 процентов населения страны, из которых ежегодно более 80 тыс. человек умирают вследствие пагубной привычки. На сегодняшний день на Апеннинах действует ряд серьезных ограничений: штраф за брошенный окурок (300 евро), запрет на курение в машине и на территории больниц, отказ от пачек в 10 сигарет.

Тем не менее, Милан станет первым итальянским мегаполисом, который решился на введение столь кардинальных мер. В частности, с нового года в "северной столице" Италии будет запрещено курение сигарет в парках, в пределах 10 метров от остановок общественного транспорта, на площадках, оборудованных для детских игр, в зонах для выгула собак, на кладбищах, а также на трибунах стадионов, включая легендарный Сан-Сиро.

По словам советника городского совета Марко Гранелли, инициатива является важной составляющей частью международной программы по борьбе со смогом, поскольку устранение дыма "помогает уменьшить PM10" - загрязняющие частицы, оказывающие негативное воздействие на легкие.

Отмечается также, что власти не намерены останавливаться на достигнутом - в 2030 году курение будет запрещено во всех общественных местах по всему городу.