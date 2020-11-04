Новости

Лавров назвал дискриминацию русскоязычных в Прибалтике "апартеидом XXI века" 21:32
С 2021 года в Милане запретят курение на автобусных остановках и в парках 21:22
Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах 20:54
Минобороны сообщило о более чем 3 тысячах 400 военнослужащих с коронавирусом 20:43
"Зенит" и "Лацио" объявили составы на матч Лиги чемпионов 20:12
Посол РФ в Болгарии заявил об искусственном нагнетании антироссийской риторики 19:55
Второй тур президентских выборов в Молдавии назначен на 15 ноября 18:48
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников 18:35
Месси поддержал Марадону, которому сделали операцию 18:13
Антон Миранчук продлил контракт с "Локомотивом" 18:01
В заксобрание Северной Дакоты прошел умерший от коронавируса кандидат 17:52
В Литве повторно вводят общенациональный карантин 17:47
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября 16:48
Путин: Россия не стремится кому-то понравиться, ее цель - укрепить себя 16:31
Четыре человека пострадали во время драки возле Белого дома 16:10
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих 16:09
Беларусь и Россия подпишут балансы поставок продовольствия на 2021 год 16:00
Путин отметил роль духовенства в борьбе с коронавирусом 15:55
Сериал по Стивену Кингу "Касл-Рок" закрывается после 2-го сезона 15:52
В России впервые утверждены нормы и порядок действий при ЧС 15:09
Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием до окончания подсчета голосов 15:04
Умер "муж маркизы Анжелики", актер Клод Жиро 15:02
Росстат: Каждая десятая семья в России - разнонациональная 14:33
Мишустин поздравил страну с Днем народного единства 14:15
Американская почтовая служба "потеряла" 300 тысяч бюллетеней 14:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 21:22
Рубрика: В мире

С 2021 года в Милане запретят курение на автобусных остановках и в парках

Текст: Нива Миракян (Рим)

Городской совет Милана одобрил постановление о "качестве воздуха", согласно которому с 1 января 2021 года в городе вводится запрет на курение сигарет в ряде общественных мест под открытым небом.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
В Италии ввели комендантский час и другие ограничения

В Италии насчитывается 10,3 млн курильщиков, что составляет 19 процентов населения страны, из которых ежегодно более 80 тыс. человек умирают вследствие пагубной привычки. На сегодняшний день на Апеннинах действует ряд серьезных ограничений: штраф за брошенный окурок (300 евро), запрет на курение в машине и на территории больниц, отказ от пачек в 10 сигарет.

Тем не менее, Милан станет первым итальянским мегаполисом, который решился на введение столь кардинальных мер. В частности, с нового года в "северной столице" Италии будет запрещено курение сигарет в парках, в пределах 10 метров от остановок общественного транспорта, на площадках, оборудованных для детских игр, в зонах для выгула собак, на кладбищах, а также на трибунах стадионов, включая легендарный Сан-Сиро.

По словам советника городского совета Марко Гранелли, инициатива является важной составляющей частью международной программы по борьбе со смогом, поскольку устранение дыма "помогает уменьшить PM10" - загрязняющие частицы, оказывающие негативное воздействие на легкие.

Отмечается также, что власти не намерены останавливаться на достигнутом - в 2030 году курение будет запрещено во всех общественных местах по всему городу.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом и Нагорный Карабах
МВД Австрии: У террориста в Вене не было сообщников
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах
Россия может предложить другим странам принять законы о защите чувств верующих
В Роспотребнадзоре рассказали о необычном симптоме коронавируса
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID