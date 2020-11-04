Компания Samsung представила новый складной смартфон для рынка Китая. Он похож на "книжку" Galaxy Z Fold2 с поддержкой 5G, однако имеет и отличия.

Во-первых, из названия аппарата исчезло слово Galaxy, характерное для всех без исключения смартфонов, умных часов и других устройств Samsung. Новый девайс называется Samsung W21 5G. Во-вторых, он оснащен двумя отдельными слотами для SIM-карт.

Фото: Samsung

Диагональ внутреннего дисплея Samsung W21 5G составляет 7,6 дюйма, наружного - 6,23 дюйма. Смартфон построен на базе чипа Snapdragon 856+, имеет 12/512 Гб памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой (25 Вт) и беспроводной (11 Вт) зарядки.

Фото: Samsung

Стоимость девайса в Китае составит 19999 юаней (235 тысяч рублей), продажи стартуют 20 ноября.