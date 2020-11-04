Сара Макбрайд стала первым трансгендером в Сенате США

Впервые в истории в Сенате США будет представлен трансгендер. Как сообщают местные СМИ, представитель Демократической партии Сара Макбрайд одержала победу в штате Делавэр.

Активистка за права лиц нетрадиционной ориентации получила более 90 процентов голосов, обойдя республиканца Стива Вашингтона. "Мы добились этого. Мы победили на всеобщих выборах ", - отметила Макбрайд на своей странице в Twitter.

Известно, что она стажировалась в Белом доме во время президентства Барака Обамы, лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров и была первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.