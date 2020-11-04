Сенаторы одобрили законы о правительстве, КС и силовых ведомствах

Совет Федерации на пленарном заседании во вторник одобрил закон о правительстве и другие президентское законы, которые развивают положения Конституции и закрепляют новые полномочия палаты в системе публичной власти.

Теперь федеральные министры, ведающие вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций, общественной безопасности, будут назначаться на должность президентом после консультаций с Советом Федерации. Глава государства вносит в верхнюю палату представление о кандидатуре главы ведомства, а сенаторы в течение недели информируют президента в письменной форме о результатах ее рассмотрения. Председатель правительства, его заместители и федеральные министры, не относящиеся к силовому блоку, назначаются главой государства после их утверждения Госдумой.

"Это очень серьезный шаг к демократизации нашей государственно-политической системы", - считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Совет Федерации получил новое, очень ответственное, важное дополнительное полномочие: очень важно, что президент поддержал это и подчеркнул это, что обсуждение кандидатур руководителей органов безопасности - ФСБ, внешней разведки, минобороны, Росгвардии, МВД, МИД - будет проходить публично", - отметила она.

Матвиенко особо подчеркнула, что не только сенаторы, но и граждане будут видеть, "какие кандидатуры предлагаются, с какой программой они идут на эту должность, чтобы они могли ответить на те вопросы, которые волнуют общество". Она поручила главе комитета по регламенту Вячеславу Тимченко внести изменения в регламент Совфеда и подробно прописать процедуру проведения консультаций для утверждения руководителей силовых структур на уровне палаты и в комитетах. "Прошу всех заранее понимать нашу ответственность, готовиться к проведению этой процедуры, и сделать все, чтобы самые достойные кандидатуры возглавляли наши силовые ведомства", - добавила председатель, обращаясь к сенаторам.

В ходе заседания парламентарии одобрили также поправки в законы о безопасности, ФСБ, СВР, и прокуратуре. В них прописаны полномочия Совфеда при назначении руководителей силовых ведомств, а для сотрудников спецслужб - запрет на иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом. Исключение сделано для представителей СВР и ФСБ, которым иностранный паспорт необходим для выполнения оперативных задач.

Закон о правительстве предусматривает новый порядок формирования кабинета министров

Еще один документ, единогласно поддержанный сенаторами, вводит новые правила работы Конституционного суда. Среди прочего он закрепляет новое полномочие КС - оценивать возможность исполнения решения иностранного или международного суда, в случае если оно противоречит основам публичного правопорядка РФ. Кроме того, в законе прописан порядок рассмотрения дел о проверке конституционности проектов законов и неподписанных или необнародованных актов внутри страны.

Новыми нормами устанавливается численность суда в количестве 11 судей. Изменяется порядок прекращения полномочий судей: теперь они могут быть отстранены от должности Советом Федерации по представлению президента в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

Судья КС, не согласный с решением суда, вправе письменно изложить особое мнение. Оно приобщается к протоколу заседания суда и хранится вместе с ним. При этом сам судья "не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться". "Такие же ограничения содержатся, например, в законодательствах Австрии, Бельгии, Италии, Люксембурга, Франции, Ирландии и суда ЕС", - отметил, представляя закон, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Теперь все эти документы направляются на подпись президенту. Они вступят в силу после официального опубликования.

Глава государства сможет назначить не 17, как было ранее, а 30 членов верхней палаты парламента

До конца года в верхней палате ждут еще одну законодательную инициативу главы государства, непосредственно касающуюся Совфеда. А именно - поправки в порядок формирования палаты. Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме. Согласно новым положениям Конституции, глава государства сможет назначить не 17, как было ранее, а 30 членов верхней палаты, в том числе семерых пожизненно. Также право на пожизненный мандат сенатора от Российской Федерации закрепляется за бывшими президентами страны. "Семнадцать дополнительных рабочих мест, как это раньше было прописано в Конституции, у нас уже подготовлены и оборудованы. Мы закупили уже оборудование и на другую численность. В случае необходимости мы его установим и обеспечим нормальные условия для сенаторов", - рассказала журналистам Валентина Матвиенко.