Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в штате Висконсин

Президент США Дональд Трамп, который попытался второй раз избраться на высший государственный пост, оспорит результаты голосования в "колеблющемся" штате Висконсин, где его соперник-демократ Джо Байден накануне объявил о своей победе. Ранее избирком Висконсина сообщил, что подсчет голосов завершен, однако официальный победитель объявлен пока не был.

На кону - голоса десяти выборщиков от Висконсина. В штабе республиканца считают, что разница в результатах минимальна, чего и следовало ожидать. При этом оппоненты использовали соцопросы для давления на общественное мнение. В команде Трампа называют это нечистоплотной манипуляцией. Кроме того, в некоторых округах сообщалось о нарушениях, говорится в официальном аккаунте штаба в Twitter. Там считают результаты голосования недостоверными и будут требовать пересчета в рамках закона.