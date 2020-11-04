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04.11.2020 07:59
Рубрика: Общество

Смертность от COVID-19 в больницах снизилась с начала пандемии втрое

Текст: Алексей Иванов

Согласно результатам двух недавних крупных исследований, проведенных в США и Великобритании, вероятность смерти госпитализированных с COVID-19 в марте была более чем в три раза выше, нежели у пациентов, попавших в больницу спустя полгода - в августе.

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В первом исследовании использовались данные трех больниц Нью-Йорка, сообщает The Conversation. Надо оговориться, что речь идет именно о людях с тяжелой формой заболевания. В марте из 1724 госпитализированных туда пациентов скончались 430 (24,9 процента), а в августе - пять из 134 (3,7 процента).

Очевидно, что весной COVID-19 в первую очередь ударил по людям из группы риска - пожилым и тем, кто имел хронические заболевания. К лету пациенты значительно помолодели. Поэтому американские ученые учли в своем исследовании демографические и клинические факторы, включая сопутствующие заболевания, показатели жизненно важных функций при поступлении и результаты лабораторных исследований. В результате так называемая скорректированная смертность в марте составила 25,6 процента, а в августе - 7,6.

В исследовании, проведенном в Англии, изучались пациенты с коронавирусом, которые попали в так называемые отделения с "высокой степенью зависимости" (high-dependency unit, HDU), то есть, где за ними внимательно следили на предмет потребности в кислороде, или в отделение интенсивной терапии (intensive care unit, ICU). Ученые также учли основные сопутствующие факторы, но они рассчитали показатель выживаемости, а не смертности.

Изучив 21 082 госпитализации в Англии с 29 марта по 21 июня 2020 года, авторы обнаружили постоянное улучшение этого показателя - с 71,6 до 92,7 процента в отделении HDU и с 58 до 80,4 процента в отделении ICU. Основной причиной снижения смертности, по мнению исследователей, являются более совершенные протоколы лечения, которые в начале пандемии еще просто не были разработаны.

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По словам автора статьи в The Conversation - практикующего врача-инфекциониста Калифорнийского университета в Сан-Франциско, - вначале медики действительно не знали, как бороться с новым коронавирусом. Теперь же используются зарекомендовавший себя ремдесивир и стероид дексаметазон, пациентов с низким содержанием кислорода стали укладывать на живот, чтобы помочь более равномерно распределить кислород по легким и так далее.

Более подробно с результатами исследования о смертности от COVID-19 в больницах Нью-Йорка и Великобритании можно в статьях, опубликованных в Journal of Hospital Medicine и Critical Care Medicine соответственно.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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