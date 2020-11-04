Владимир Путин подписал указ о присуждении премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2020 года. Почетное звание лауреатов присвоено создателям антологии "Современная литература народов России": главному редактору "Объединенного гуманитарного издательства" Максиму Амелину, заместителю руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимиру Григорьеву, а также генеральному директору "ОГИ" Дмитрию Ицковичу.

В серии уже вышли книги "Проза", "Поэзия" и "Детская литература". Подобные сборники не имеют аналогов в мировом книгоиздании. Антология включает в себя художественные переводы на русский язык поэтических и прозаических произведений, созданных за четверть века существования новой России на 55 национальных языках.





Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин отметил, что "премия заслуженно вручена именно этому коллективу".





- Я неплохо знаю этот проект, поскольку его замысел рождался в рамках оргкомитета Года литературы, в работе которого мне посчастливилось участвовать. Наша культура богата своим удивительным многообразием и сильна единством. У нас насчитывается около 60 литературных языков, на которых создаются замечательные литературные произведения. Конечно, собрать их под одной обложкой - это просто титанический труд.





В свою очередь Владимир Григорьев добавил: буквально на днях из печати выйдет новый том, посвященный драматургии народов России.





- Мы начали с поэзии, собрав многоликую и многоголосую лиру из всех уголков нашей страны. Потом была детская литература, затем том прозы, и вот буквально сегодня-завтра будет презентован уже четвертый том - это драматургия.





Он также отметил, что всего в проекте антологии литературы народов России приняли участие тысячи людей - лингвисты, переводчики, литературоведы, драматурги и другие.

Прямая речь

Михаил Визель, переводчик, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ:

- В Указе подробно не сказано, но всем специалистам понятно, что нынешняя премия - закономерное подтверждение огромной и плодотворной работы, предпринимаемой в течение пяти лет: издание многотомной антологии литературы народов России, - представительных сборников поэзии, детской литературы, драматургии и прозы на десятках языков нашей огромной многонациональной страны.

Символично, что в числе награжденных оказались "в одной упряжке" уроженец украинского ныне Запорожья, курянин и москвич. Не менее символично, что эти трое - высокопоставленный чиновник, бизнесмен-книгоиздатель и поэт-редактор.