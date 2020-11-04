Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому федеральному фонду ОМС предлагается передать полномочия страховщиков в отношении контроля и финансирования медпомощи. Это касается федеральных медицинских учреждений. Отмечается, что правительство будет устанавливать нормативы объемов оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи в указанных учреждениях. Кроме того, кабинет министров также определит необходимые для таких федеральных центров затраты.

Документ уберет страховщиков - посредников между фондом ОМС и медицинскими организациями, отметил глава нижней палаты парламента. "Отвечать будет государство, решая эту задачу через финансирование напрямую медицинских высокотехнологичных учреждений, - пояснил Володин. - Ведь до сегодняшнего дня у нас страховые компании медицинские на себя ответственность за качество медицины не взяли".

Спикер Госдумы напомнил, что сегодня высокотехнологичные федеральные медицинские центры финансируются "наряду с самой обычной поселковой больницей, муниципальной больницей". "Более того, если эта больница, научный центр находится в регионах, то он вынужден конкурировать за ресурсы в этом регионе с теми небольшими больницами, которые оказывают другой уровень медицинских услуг", - подчеркнул Володин. Сложившаяся практика не дает развиваться таким медицинским центрам, считает он.

По оценке парламентария, страховые организации не поддерживают такие изменения, так как "борются за свой доход", но сегодня необходимо в первую очередь думать о том, кто отвечает за качество здравоохранения.

Володин также ответил на вопрос о влиянии такого закона на доступность медицинской помощи. Это "не является вообще предметом этого законопроекта", подчеркнул он. Поэтому опасения по поводу того, что в случае принятия закона у клиник появится возможность отказать в предоставлении медпомощи застрахованному пациенту, не имеют отношения к этой инициативе, уверен спикер. А если такой отказ произойдет, то "за это любой чиновник будет наказан", добавил Володин. "Тем более у нас с вами приняты поправки в Конституцию, где четко записана прямая норма: обеспечить доступность и качество медицины", - напомнил глава нижней палаты.

В думском комитете по охране здоровья приветствовали долгожданный законопроект. "Год за годом мы отстаивали необходимость развития федеральных медицинских организаций и университетских клиник, - прокомментировал глава комитета Дмитрий Морозов в ходе пленарного заседания ГД. - Они являются не только драйверами развития высокотехнологичной медицинской помощи, но и средоточием образования студентов медицинских вузов, подготовки врачей, проведения клинических исследований и научных изысканий".

В реальности же федеральные организации, включая университетские клиники, финансировались регионами по остаточному принципу, в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования. Как рассказал Морозов, заработные платы их сотрудников в разы меньше доходов медиков в городских и областных больницах. Неспроста из федеральных центров стали уходить высококвалифицированные кадры.

Вводится "механизм по сути целевого финансирования федеральных медицинских организаций"

Теперь ситуация изменится, ведь вводится "механизм по сути целевого финансирования федеральных медицинских организаций", подчеркнул глава думского комитета. "Считаем правильной такую формулировку: федеральным клиникам федеральное финансирование и федеральный контроль", - резюмировал он. И самое главное, по его словам, - это то, что выиграют граждане. Ведь региональные власти смогут не отвлекать на федеральные клиники столь необходимые на местах средства. А те пациенты, которым нужна высокотехнологичная помощь, получат ее оперативнее и качественнее.