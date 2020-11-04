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04.11.2020 08:40
Рубрика: В мире

Спикер парламента Киргизии подал в отставку

Текст: Данияр Каримов

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку, чтобы баллотироваться в президенты. На пост главы государства его выдвинула партия, фракции которой он представлял в законодательном органе республики.

Фото: Владимир Пирогов
Выборы президента и парламента в Киргизии проведут в разное время

Ранее Канат Исаев отказался от статуса исполняющего обязанности президента, который должен был принять, как того требовало законодательство Киргизии. И.о. главы республики стал премьер Садыр Жапаров, занявший пост после беспорядков в начале октября. "Не хотел, чтобы были споры, - объяснился Канат Исаев перед коллегами в парламенте. - Но сроки выборов в парламент отодвинули. Садыр Жапаров заявил о своем участии на выборах президента. Значит, спикер парламента мог исполнять обязанности главы государства".

На данный момент о желании участвовать в выборах президента заявили несколько человек, включая премьера Киргизии Садыра Жапарова. Голосование назначено на 10 января. На пост спикера парламента Киргизии выдвинут депутат Талант Мамытов. Предполагается, что законодатели могут его кандидатуру утвердить сегодня.

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