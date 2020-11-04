Стали известны первые результаты выборов в США

После закрытия первых избирательных участков в США Дональд Трамп лидирует с 56,9%. Джо Байден набирает 41,7%. Участки закрылись в Кентукки, Индиане, Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Вирджинии.

Набранные на данный момент кандидатами проценты основываются на крайне незначительном количестве подсчитанных бюллетеней. В ряде штатов обработаны более 10%, в других - подсчет только начался.

По оценкам CNN, первый штат, где определился победитель - это Индиана. И здесь лидирует Дональд Трамп. Победа в Индиане дает 11 голосов выборщиков. А для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. В 2016 году Трамп одержал в этом штате уверенную победу.