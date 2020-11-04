Известны все пары четвертьфинала розыгрыша Кубка страны среди мужских команд. Последним из восьми клубов - участников этой стадии престижного турнира стал "Восток-65" из Южно-Сахалинска.

"Восточные" в 1/8 финала играли два матча подряд по взаимной договоренности сторон и с разрешения Российской федерации баскетбола (РФБ) в Новосибирске.

Гостившие в Сибири сахалинцы оба раза были сильнее БК "Новосибирск" - 82:80 и 75:70. Состав пар 1/4 финала (игры 11 ноября - 6 декабря, из двух матчей): "Университет-Югра" (Сургут) - БК "Самара", "Уралмаш" (Екатеринбург) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда), "Купол-Родники" - ярославский "Буревестник" (обе встречи в Ижевске), "Восток-65" - МБА (Москва).