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04.11.2020 23:01
Рубрика: Спорт

Кубковые страсти

Баскетбольные клубы страны бьются за престижный трофей
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Известны все пары четвертьфинала розыгрыша Кубка страны среди мужских команд. Последним из восьми клубов - участников этой стадии престижного турнира стал "Восток-65" из Южно-Сахалинска.
Фото: vtb-league.com
"Локомотив-Кубань" победил УНИКС в матче баскетбольной Единой лиги

"Восточные" в 1/8 финала играли два матча подряд по взаимной договоренности сторон и с разрешения Российской федерации баскетбола (РФБ) в Новосибирске.

Гостившие в Сибири сахалинцы оба раза были сильнее БК "Новосибирск" - 82:80 и 75:70. Состав пар 1/4 финала (игры 11 ноября - 6 декабря, из двух матчей): "Университет-Югра" (Сургут) - БК "Самара", "Уралмаш" (Екатеринбург) - "Темп-СУМЗ-УГМК" (Ревда), "Купол-Родники" - ярославский "Буревестник" (обе встречи в Ижевске), "Восток-65" - МБА (Москва).

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