Свидетельство о праве на наследство можно будет получить онлайн

Например, получить свидетельство о рождении можно будет, направив в ЗАГС в электронном режиме заявление и медицинскую справку о рождении. Любопытно, что свидетельство о браке прикреплять не потребуется. В ЗАГСе и так знают, есть ли у человека официальная вторая половинка. В электронной базе все зафиксировано. Так что записать в свидетельство о рождении вторым родителем совершенно постороннего человека в любом случае не получится.

Гораздо проще станет оформлять и наследство. Конечно, совсем без визитов к нотариусу не обойдется. Как минимум один раз прийти все-таки придется. Однако масса вопросов, убивавших раньше немало времени, теперь будет решаться быстро и электронно.

Первый шаг: получение свидетельства о смерти. Его можно будет сделать в онлайн. "Сведения о государственной регистрации рождения либо смерти будут направляться из Единого государственного реестра ЗАГС в личный кабинет заявителя на Едином портале", - пояснили в минюсте.

В свою очередь в Федеральной нотариальной палате России сообщили "РГ", что один из этапов сервиса "Утрата близкого человека" - "запись к нотариусу". Данная опция поможет гражданам оперативно решить вопрос с открытием наследственного дела.

"Ожидается, что через портал госуслуг наследники смогут записаться на прием к любому близлежащему нотариусу в рамках того территориального округа, где открыто наследственное дело (либо предстоит открытие), сформировать и отправить нотариусу пакет документов, чтобы нотариус мог заранее провести правовую экспертизу документов, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Тем самым достаточно будет одного визита к нотариусу. В дальнейшем свидетельство о праве на наследство можно будет получить как лично, так и в личном кабинете на портале госуслуг либо по почте".

Кроме того, нотариат предоставляет гражданам и другие удобные сервисы, которые делают вступление в наследство быстрее и проще. Например, сервисы "Розыск наследства" и "Наследство без визита". Базой для реализации данных инициатив выступает Единая информационная система нотариата.

Сегодня одной из проблем для родственников умершего является розыск его имущества. Реализация сервиса "Розыск наследства" позволит нотариусу запрашивать в банках данную информацию о наследодателе в электронном виде, формируя единый запрос, который будет доступен всем банкам, включенным в сервис. Банк, в котором находятся счета или другие активы наследодателя, оперативно ответит на запрос. Это позволит гражданину получить сведения не только об активах умершего (счетах, ценных бумагах, сейфах, депозитах и прочем), но и об имеющихся кредитах. А значит, он сможет правильно оценить наследственную массу и принять решение - вступать в наследство или отказаться от него.

"Наследство без визита" позволит наследнику без посещения банка получить на свой счет деньги, входящие в состав наследства. Реализуется это следующим образом: нотариус направит информацию в банк, где у наследодателя были открыты счета. Средства со счетов наследодателя перечисляются на счет наследника без визита последнего в банк. При условии, правда, что банк входит в число кредитных организаций, имеющих соглашение с ФНП.