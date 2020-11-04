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04.11.2020 01:55
Рубрика: В мире

Трамп будет следить за ходом выборов из Белого дома

Текст: Алексей Чуриков
Фото: AP Photo / Susan Walsh Фото: AP Photo / Susan Walsh
Фото: AP Photo / Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп будет следить за результатами выборов из Белого дома вместе с членами своей семьи и высокопоставленными сотрудниками администрации.

Фото: REUTERS
В США ожидается рекордный показатель явки на выборах

"Сегодня вечером президент будет наблюдать за результатами со старшими помощниками и членами первой семьи из Белого дома, находясь в восточном крыле. Он в предвкушении. Мы проделали большую работу, мы не воспринимали каждый голос как должное. Он постоянно встречался с избирателями, проводя до пяти мероприятий в день, и мы готовы увидеть эти результаты", - заявила FOX News Алисса Фара, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома, добавив, что Трамп находится в "отличном настроении".

Она также заявила, что президент США планирует "в той или иной форме" выступить вечером перед публикой в Белом доме, но не стала уточнять время. При этом она отметила, что Трамп не объявит о своей победе до окончания выборов.

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