Трамп будет следить за ходом выборов из Белого дома

Президент США Дональд Трамп будет следить за результатами выборов из Белого дома вместе с членами своей семьи и высокопоставленными сотрудниками администрации.

"Сегодня вечером президент будет наблюдать за результатами со старшими помощниками и членами первой семьи из Белого дома, находясь в восточном крыле. Он в предвкушении. Мы проделали большую работу, мы не воспринимали каждый голос как должное. Он постоянно встречался с избирателями, проводя до пяти мероприятий в день, и мы готовы увидеть эти результаты", - заявила FOX News Алисса Фара, директор по стратегическим коммуникациям Белого дома, добавив, что Трамп находится в "отличном настроении".

Она также заявила, что президент США планирует "в той или иной форме" выступить вечером перед публикой в Белом доме, но не стала уточнять время. При этом она отметила, что Трамп не объявит о своей победе до окончания выборов.