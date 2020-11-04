Трамп обратится в Верховный суд США, чтобы определить итоги выборов

Новости

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю 11:03
Россия и Беларусь усилят сотрудничество в области спорта 11:00
Для школьников начались "Ученые каникулы" 10:59
В Москве зарегистрировано 5826 новых случаев COVID-19 10:55
Медведев поздравил страну с Днем народного единства 10:35
Ученые впервые восстановили мозг динозавра 10:28
ТРЦ "Ереван Плаза" в Москве могут закрыть за нарушения антиковидных мер 10:27
Еще 3852 пациента вылечились от коронавируса в Москве 10:13
На Аляске закрылся последний избирательный участок 09:46
В День народного единства парковка в Москве будет бесплатной 09:36
Глава Калмыкии стал донором для больных коронавирусом 09:35
В Киргизии впервые от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело 08:50
Спикер парламента Киргизии подал в отставку 08:40
В Москве избили фотографа "Коммерсанта" 08:07
Отдыхающих пустили на пляжи Рио-де-Жанейро 08:02
Смертность от COVID-19 в больницах снизилась с начала пандемии втрое 07:59
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 114 человек 07:45
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом 07:13
Politico: Байден опережает Трампа по числу голосов выборщиков 06:30
Диего Марадону успешно прооперировали 06:23
Экзит-поллы: молодежь Среднего Запада голосует за Байдена 06:05
Выборы президента в США обошлись в рекордные 14 миллиардов долларов 05:15
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России 05:13
Трамп вырвался вперед в штате Флорида 04:55
Байден на предвыборном митинге назвал внучку именем сына 04:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие премьеры смотреть по ТВ и в Сети со 2 по 8 ноября
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
Задайте вопрос вице-премьеру Виктории Абрамченко
04.11.2020 10:43
Рубрика: В мире

Трамп обратится в Верховный суд США, чтобы определить итоги выборов

Текст: Алексей Чуриков
Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. "Спасибо большое всем! Я хочу поблагодарить американский народ за поддержку. Миллионы и миллионы проголосовали за нас. Хочу сказать спасибо своей супруге, Майку Пенсу и миссис Пенс. Мы готовимся к победе. И готовый выйти и отмечать это событие... Мы выиграли в Огайо. Мы выиграли в Техасе. Также очевидно, что мы выиграли Джорджию", - завил Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме. Он также отметил рекордные показатели явки.

В ходе своей речи Трамп также заявил о попытках лишить граждан США их права на волеизъявление. "Мы выиграли в Пенсильвании, с огромным отрывом", - заявил Трамп, отметив, что он набрал на 600 тысяч голосов больше чем Байден в этом штате.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Выборы президента США-2020. Онлайн-трансляция

Президент США обвинил демократов в том, что они пытаются через суд изменить ход выборов. "Это мошенничество по отношению к народу США. Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Мы обратимся в Верховный суд США", - заявил Трамп.

"Мы уже победили", - отметил он

Вице-президент США Майк Пенс также заявил, что республиканцы будут до конца отстаивать свою победу на этих выборах.

В мире США Выборы президента США-2020 РГ-Видео

Главное сегодня

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
В Москве избили фотографа "Коммерсанта"
В Минздраве отметили рост потребления антибиотиков в России
Назван усугубляющий течение коронавируса фактор
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID