Трамп обратится в Верховный суд США, чтобы определить итоги выборов

Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах. "Спасибо большое всем! Я хочу поблагодарить американский народ за поддержку. Миллионы и миллионы проголосовали за нас. Хочу сказать спасибо своей супруге, Майку Пенсу и миссис Пенс. Мы готовимся к победе. И готовый выйти и отмечать это событие... Мы выиграли в Огайо. Мы выиграли в Техасе. Также очевидно, что мы выиграли Джорджию", - завил Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом доме. Он также отметил рекордные показатели явки.

В ходе своей речи Трамп также заявил о попытках лишить граждан США их права на волеизъявление. "Мы выиграли в Пенсильвании, с огромным отрывом", - заявил Трамп, отметив, что он набрал на 600 тысяч голосов больше чем Байден в этом штате.

Президент США обвинил демократов в том, что они пытаются через суд изменить ход выборов. "Это мошенничество по отношению к народу США. Честно говоря, мы выиграли эти выборы. Мы обратимся в Верховный суд США", - заявил Трамп.

"Мы уже победили", - отметил он

Вице-президент США Майк Пенс также заявил, что республиканцы будут до конца отстаивать свою победу на этих выборах.