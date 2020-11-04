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04.11.2020 09:12
Рубрика: В мире

Трамп сократил разрыв с Байденом по числу голосов выборщиков

Текст: Екатерина Забродина
В США, где завершилось голосование на выборах президента, постоянно обновляется подсчет голосов. По последним данным телеканала Fox News, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп значительно сократил разрыв со своим соперником Джо Байденом по предварительному числу голосов выборщиков. По крайней мере, об этом сообщает Fox News.

Согласно телеканалу, в копилке у республиканца уже есть 204 голоса выборщиков, Байден же набирает 223 голоса. Ранее Трампу прочили всего лишь 148 голосов. Разумеется, цифры будут постоянно меняться.

Фото: REUTERS/Edgard Garrido
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На данный момент Трамп выигрывает в двух ключевых "колеблющихся" штатах - Техасе (38 голосов выборщиков) и Огайо (18 голосов).

У Байдена преимущество в Аризоне (11). Подсчет в остальных штатах продолжается.

В абсолютных цифрах за Трампа проголосовали 57 766 770 человек (48,6 процента), за Байдена - 59 521 887 (49, 7 процента).

В мире США Выборы президента США-2020

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