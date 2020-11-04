Ученые Беларуси и России выработали план совместной деятельности

Один из трендов - многие студенческие разработки осуществлены на стыке инженерных дисциплин. Владимир Шлапак

Более 800 участников в онлайн-режиме обсудили, как усовершенствовать учебные программы, расширить обмен студентами и аспирантами между вузами Беларуси и России... Итоговая резолюция содержит немало интересных предложений.

Ученые Института генетики и цитологии НАНБ наметили план совместной деятельности с российскими коллегами

Запомнится форум и неординарными инженерными задачами, поставленными перед молодым поколением специалистов. Такими, как освоение природных богатств Арктики, для чего необходимо создать новейшие технологии, оборудование и материалы. По традиции приехал на форум Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он обозначил еще одну точку приложения талантов и знаний молодых инженеров - создание международной сверхскоростной пассажирско-грузовой железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург.

А что уже сегодня могут предложить молодые? Это показал бизнес-бой на лучшую вузовскую разработку Союзного государства.

- Было подано около 40 предложений из университетов Ижевска, Саратова, Могилева, Минска, Бреста, - рассказал руководитель секции молодежного инновационного предпринимательства форума Виталий Гмырак.

- Очевиден уклон многих студенческих разработок в сторону IT-технологий, многие из них осуществлены на стыке инженерных дисциплин, - отметил Виталий Гмырак. - И все же главным для нас было определить, как молодые разработчики намеревались привлекать инвестиции, могут ли они выгодно "продать" свои новации?

Победительница конкурса Надежда Воронцова из Ижевского государственного технического университета имени Калашникова не смогла приехать в Минск по причине эпидемии коронавируса. Тем не менее Надежда сумела убедить авторитетное жюри в том, что созданная ею интеллектуальная система передачи данных о показаниях счетчиков расхода воды, электроэнергии, газа и тепла будет востребована. Разработка делает излишней ежемесячную сверку данных с поставщиками услуг, высвобождает массу времени.

А вот инновационный редуктор мотор-колеса, созданный группой студентов Белорусского государственного технического университета, - это настоящий прогресс в традиционном машиностроении. Новшество обещает солидный экономический эффект, оно также удостоено призового места. Один из членов молодежного творческого коллектива пятикурсник Антон Терещенко рассказал:

- Мы сотрудничаем с конструкторским бюро Белорусского автозавода, наша разработка найдет применение при производстве горной и другой техники. Ремонт можно сделать прямо в карьере, а не везти узел в сервисный центр.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и его заместитель Алексей Кубрин обсудили с руководством НАН Беларуси ход выполнения союзных научно-технических программ, другие перспективные проекты. Одна из программ - "ДНК-идентификация" - в будущем году завершается, однако ученые Института генетики и цитологии НАН Беларуси уже наметили план совместной деятельности с российскими коллегами.

- Решили привлечь генетику для предотвращения нелегальных рубок леса, выявления наркотического сырья, подмены ценной рыбной продукции дешевыми аналогами, - пояснил руководитель союзной программы с белорусской стороны академик Александр Кильчевский.