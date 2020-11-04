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04.11.2020 18:58
Рубрика: Экономика

Доходные отходы

Утверждены новые правила переработки и утилизации биоотходов
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила хранения, переработки и утилизации биоотходов. По ним разрешается перерабатывать умеренно опасные отходы в корма и биогаз.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предыдущие правила были утверждены 25 лет назад и уже морально устарели. Поэтому новая редакция претерпела серьезные изменения. Прежде всего в них появилось разделение на особо и умеренно опасные отходы. Не зараженные опасными болезнями - умеренно опасные - можно отправлять на переработку в корма и кормовые добавки для животных, удобрения, биогаз и другую продукцию технического назначения.

Фото: Архив компании Coca-Cola в России
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По словам заместителя руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максима Синельникова, из новых правил исключены многие трудно реализуемые требования. Так, допускается хранение умеренно опасных биоотходов не только в специализированном помещении, что не всегда возможно, но и в запирающихся холодильниках. Биоотходы можно перемещать в одноразовых пластиковым пакетах, чего ранее не было. По словам Синельникова, единственное, что остается непонятным - что считать биоотходами. Так, кость, отделенная от мяса, не является отходом, поскольку идет в переработку или на желатин, или в корма.

Новые правила будут способствовать предотвращению вспышек заболеваний, считает эксперт Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Екатерина Галактионова.

Что касается воздействия на окружающую среду, гораздо большее значение будет иметь другой документ - о переработке просроченной продукции в корма для животных и удобрения. Летом этого года комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы направил на рассмотрение в профильные ведомства соответствующий законопроект. Сейчас "просрочка" должна быть либо уничтожена, либо утилизирована.

Ежегодно в мире в цепочке от поля до холодильника теряется или выбрасывается треть всех продуктов питания - около 1,3 млрд тонн в год, или 7,5 трлн долларов. И наибольшая часть потерь приходится на ретейл - до 30%. По данным Центра развития потребительского рынка "Сколково", на стадии переработки в мясном животноводстве теряется до 5%.

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