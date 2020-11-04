Утверждены новые правила переработки и утилизации биоотходов

С 1 января 2021 года вступят в силу новые правила хранения, переработки и утилизации биоотходов. По ним разрешается перерабатывать умеренно опасные отходы в корма и биогаз.

Предыдущие правила были утверждены 25 лет назад и уже морально устарели. Поэтому новая редакция претерпела серьезные изменения. Прежде всего в них появилось разделение на особо и умеренно опасные отходы. Не зараженные опасными болезнями - умеренно опасные - можно отправлять на переработку в корма и кормовые добавки для животных, удобрения, биогаз и другую продукцию технического назначения.

По словам заместителя руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максима Синельникова, из новых правил исключены многие трудно реализуемые требования. Так, допускается хранение умеренно опасных биоотходов не только в специализированном помещении, что не всегда возможно, но и в запирающихся холодильниках. Биоотходы можно перемещать в одноразовых пластиковым пакетах, чего ранее не было. По словам Синельникова, единственное, что остается непонятным - что считать биоотходами. Так, кость, отделенная от мяса, не является отходом, поскольку идет в переработку или на желатин, или в корма.

Новые правила будут способствовать предотвращению вспышек заболеваний, считает эксперт Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Екатерина Галактионова.

Что касается воздействия на окружающую среду, гораздо большее значение будет иметь другой документ - о переработке просроченной продукции в корма для животных и удобрения. Летом этого года комитет по экологии и охране окружающей среды Госдумы направил на рассмотрение в профильные ведомства соответствующий законопроект. Сейчас "просрочка" должна быть либо уничтожена, либо утилизирована.

Ежегодно в мире в цепочке от поля до холодильника теряется или выбрасывается треть всех продуктов питания - около 1,3 млрд тонн в год, или 7,5 трлн долларов. И наибольшая часть потерь приходится на ретейл - до 30%. По данным Центра развития потребительского рынка "Сколково", на стадии переработки в мясном животноводстве теряется до 5%.