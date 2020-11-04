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04.11.2020 09:36
Рубрика: Экономика

В День народного единства парковка в Москве будет бесплатной

Текст: Ангелина Зеленькова

Все столичные уличные парковки будут бесплатными 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Как в России отмечают День народного единства

"4 ноября - День народного единства. В честь этого все парковки на улицах Москвы стали бесплатными - и те, что за 380 руб. в час", - отмечают в дептрансе.

Уточняется, что стоянки со шлагбаумом работают в обычном платном режиме - по действующим тарифам.

Традиционно парковка на всех улицах Москвы бесплатна в дни государственных праздников. По воскресеньям парковка также бесплатная, за исключением зоны, где действует тариф 380 рублей в час.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

Экономика Транспорт Празднование Дня народного единства

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