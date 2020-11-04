В Италии оправдали обвиняемого в убийстве журналиста в Донбассе

Резонансное решение вынес апелляционный суд в Милане по делу об убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Он оправдал обвиненного в этом преступлении бойца украинской нацгвардии Виталия Маркива, владеющего гражданствами Украины и Италии. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Украина, Виталия Маркива - оправдали! Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор", - написала омбудсмен в соцсетях.

По словам Денисовой, Маркив вернется в Киев в ближайшее время. Подробности рассмотрения апелляции не приводятся.

В июле 2019 года суд города Павия приговорил Маркива к 24 годам тюремного заключения, тогда как обвинение требовало для него 17-летний срок. Апелляция была подана 20 ноября, передает РИА Новости.