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04.11.2020 22:29
Рубрика: В мире

Герой для Зе

Италия отпустила украинского карателя
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 249(8303)
Апелляционный суд Милана отменил приговор, вынесенный судом Павии украинскому боевику Виталию Маркиву, причастному к убийству итальянского журналиста Андреа Рокелли в 2014 году под Славянском.
Зачем на Украине распускают Конституционный суд

Ранее его приговорили к 24 годам тюрьмы. Президент Украины Зеленский уже готовится встречать убийцу как героя. Об освобождении Маркива первым в Facebook сообщил непосредственный командир карателя и глава МВД Аваков, который лично присутствовал на судебном заседании. Министр совместил приятное с полезным: в 2012 году именно в Италии Аваков скрывался от уголовных дел на родине, там в его собственности находятся несколько объектов элитной недвижимости и, вероятно, есть "деловые связи". Зеленский, любящий пиар не меньше Авакова, приревновал министра к этому "политико-дипломатическому успеху" и поспешил разделить с ним нечаянную радость. "Освобождение нацгвардейца Маркива - это победа справедливости. Спасибо и итальянской стороне, и всей команде, которая работала для достижения этой справедливости. Это действительно праздник", - написал Зеленский в Facebook. Не осталось незамеченным, как быстро Зеленский написал исполненный пафоса пост в честь освобождения убийцы: фотографии с телефона Маркива, где тот позирует на фоне флага со свастикой и фиксирует истязания и убийства мирных жителей Донбасса своими "побратимами", находятся в открытом доступе. В этой связи стоит вспомнить, что выдающегося украинского боксера Александра Усика президент Украины поздравил спустя почти сутки после его победы, да и то пятью словами в Twitter. А все потому, что спортсмена - прихожанина канонической православной церкви и уроженца Крыма - украинские радикалы считают "сепаратистом".

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