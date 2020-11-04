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04.11.2020 10:56
Рубрика: В мире

В Италии ввели комендантский час и другие ограничения

Текст: Екатерина Забродина
В разгар второй волны пандемии Италия, которая весной оказалась самой пострадавшей от COVID страной в Европе, пошла по пути многих европейских соседей, а в чем-то еще дальше. Как пишет La Stampa, в ночь на среду премьер Джузеппе Конте подписал декрет о новых ограничениях общественной жизни.

В частности, с четверга в республике начинает действовать комендантский час: после десяти вечера граждане смогут выйти из дома лишь в исключительных случаях.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Кроме того, по выходным и на праздники в Италии будут закрывать торговые центры (ни в Германии, ни в Австрии до этого пока не дошло), приостанавливают работу музеи, старшеклассники полностью переходят на дистанционное обучение, а ученикам младших классов даже за партами придется сидеть в масках. Поток пассажиров в общественном транспорте сократят вполовину.

Вся республика делится на зоны риска по "светофорному" принципу. Так, в красной зоне, куда вошла, например, Ломбардия на севере, меры будут еще строже - вплоть до запрета на въезд в регион.

В мире Европа Италия Пандемия коронавируса COVID-19

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