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04.11.2020 00:10
Рубрика: В мире

В Калифорнии голосование проходит на свежем воздухе

Текст: Алексей Чуриков

На некоторых избирательных участках Калифорнии голосование решили проводить на открытом воздухе. С учетом требований и ограничительных мер в свете пандемии COVID-19 такой вариант организации процесса волеизъявления народа кажется приемлемым, главное, чтобы не пошел дождь. Как пишет NYT, такой участок появился у здания суда округа Аламеда в Окленде.

Фото: Юки Ивамура / РИА Новости
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"Голосовать на улице - это круто, это освежает. Я был бы не против, если бы они сделали это снова, даже когда ковид уйдет", - цитирует издание одного из проголосовавших.

При этом для того, чтобы граждане чувствовали себя безопасно, работники избирательного участка, даже несмотря на то, что работают на улице, используют маски и перчатки. А для того, чтобы забрать бюллетени у тех, кто приехал на машине, используют специальные щипцы, после чего опускают бюллетень в урну.

В мире США Выборы президента США-2020 Пандемия коронавируса COVID-19

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