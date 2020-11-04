В Киргизии впервые от COVID-19 выздоровело больше человек, чем заболело

В Киргизии за прошедшие сутки количество выздоровевших от COVID-19 и внебольничной пневмонии впервые за последние две недели превысило число заболевших. Такие данные представили в минздраве страны.

По информации ведомства, на утро четвертого ноября было выявлено 495 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровело при этом 527 человек. Количество скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, остается, как отметили в минздраве, стабильным. Ежедневно в республике умирает от трех до пяти человек.

Лидером по числу новых случаев заражения остается столица Киргизии. За минувшие сутки в Бишкеке коронавирусом заболели 150 человек.