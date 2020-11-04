В Литве повторно вводят общенациональный карантин

Вторично в этом году объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса в почти трехмиллионной Литве, констатирует Литовское радио и телевидение (LRT), уточняя, что он будет действовать с 7 по 29 ноября. А затем кабинет министров примет решение о дальнейших действиях, учитывая, что в этой прибалтийской республике уже инфицировано свыше 18 тысяч человек, а скончалось от заболевания 182 пациента.

Еще в первые дни октября, напоминает обозреватели, в Литве число заразившихся за сутки не превышало ста человек, а 31 октября был установлен суточный максимум с начала пандемии - 1001 случай. В настоящее время локальный карантин действует на территории 21 муниципалитета из 60 таких административных единиц.

Теперь в общественных местах после начала карантина можно будет находиться группами до пяти человек, за исключением членов одной семьи. Обязательным будет придерживаться расстояния не менее двух метров между людьми или группами людей.

А лица старше шести лет обязаны носить защитные маски во всех общественных местах. Правда, это требование не будет распространяться на лиц, занимающихся спортом на открытом воздухе, спортсменов, участвующих в соревнованиях, а также на лиц с ограниченными возможностями, которые не могут носить маски по состоянию здоровья. Обучение учеников старших классов будет осуществляться дистанционно или смешанно - одна часть детей будет учиться в классе, другая - дома. Студенты высших учебных заведений и профессионально-технических училищ продолжат обучение дистанционно.

Будет запрещена в стране и деятельность медицинских центров, оказывающих рекреационные услуги. Ужесточается контроль в общественном транспорте, в котором будут действовать ограничения и по числу пассажиров, а в торговых залах впредь на одного покупателя должно приходиться не менее 10 кв.метров площади.

Что касается культурных и спортивных объектов, то до конца ноября запрещено их посещение, за исключением профессиональных занятий спортом, а также индивидуальных занятий, проводимых одним инструктором.

После вступления в силу карантина, информируют новостные порталы, будет запрещено пересекать границу Литвы, за исключением некоторых категорий граждан. Иностранцам будет запрещен въезд в республику, за исключением граждан стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.