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04.11.2020 17:47
Рубрика: В мире

В Литве повторно вводят общенациональный карантин

Текст: Юрий Сизов

Вторично в этом году объявлен карантин в связи с эпидемией коронавируса в почти трехмиллионной Литве, констатирует Литовское радио и телевидение (LRT), уточняя, что он будет действовать с 7 по 29 ноября. А затем кабинет министров примет решение о дальнейших действиях, учитывая, что в этой прибалтийской республике уже инфицировано свыше 18 тысяч человек, а скончалось от заболевания 182 пациента.

Еще в первые дни октября, напоминает обозреватели, в Литве число заразившихся за сутки не превышало ста человек, а 31 октября был установлен суточный максимум с начала пандемии - 1001 случай. В настоящее время локальный карантин действует на территории 21 муниципалитета из 60 таких административных единиц.

Теперь в общественных местах после начала карантина можно будет находиться группами до пяти человек, за исключением членов одной семьи. Обязательным будет придерживаться расстояния не менее двух метров между людьми или группами людей.

Фото: AFP
В Литве ужесточили карантин

А лица старше шести лет обязаны носить защитные маски во всех общественных местах. Правда, это требование не будет распространяться на лиц, занимающихся спортом на открытом воздухе, спортсменов, участвующих в соревнованиях, а также на лиц с ограниченными возможностями, которые не могут носить маски по состоянию здоровья. Обучение учеников старших классов будет осуществляться дистанционно или смешанно - одна часть детей будет учиться в классе, другая - дома. Студенты высших учебных заведений и профессионально-технических училищ продолжат обучение дистанционно.

Будет запрещена в стране и деятельность медицинских центров, оказывающих рекреационные услуги. Ужесточается контроль в общественном транспорте, в котором будут действовать ограничения и по числу пассажиров, а в торговых залах впредь на одного покупателя должно приходиться не менее 10 кв.метров площади.

Что касается культурных и спортивных объектов, то до конца ноября запрещено их посещение, за исключением профессиональных занятий спортом, а также индивидуальных занятий, проводимых одним инструктором.

После вступления в силу карантина, информируют новостные порталы, будет запрещено пересекать границу Литвы, за исключением некоторых категорий граждан. Иностранцам будет запрещен въезд в республику, за исключением граждан стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

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