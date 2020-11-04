В Минприроды рассказали о новых технологиях переработки отходов

Самым заметным взгляду обычного человека признаком реформы обращения с твердыми отходами станет появление контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах жилых домов. Причем содержимое разных емкостей нельзя будет смешивать ни при транспортировке, ни на мусороперерабатывающем заводе. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды.

"В результате из отходов будет выбрано больше вторичного сырья, органические отходы будут компостированы и из них будет получена почвенно-грунтовая смесь, - объяснили в ведомстве. - Таким образом, меньше отходов будет направлено на полигон".

Обязательная сортировка всех твердых коммунальных отходов предусмотрена федеральным проектом, напомнили в Минприроды, и необходима для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда".

Помимо обязательного раздельного накопления сортированных и смешанных отходов, на комплексах по их переработке должны быть созданы условия для выделения максимально возможного количества компонентов для использования в качестве вторсырья, обратили внимание в ведомстве.

"На мусоросортировочных комплексах должна быть обеспечена энергонезависимость, наличие систем автоматической диагностики, регламентируется продолжительность аварийного ремонта и наличие резервных производственных линий, - добавили в Минприроды. - Мусоросортировочные комплексы должны обеспечивать постоянную сортировку твердых коммунальных отходов, мощность предприятия должна учитывать суточное сезонное увеличение объемов образования отходов".

Сжигание мусора теперь будет возможно только после извлечения из накопленной массы всех возможных компонентов для вторичного использования, предупредили в Минприроды.

Все объекты по обращению с отходами будут оборудованы системой весового контроля, автоматизированной системой учета и передачи информации в государственную информационную систему учета, объяснили в министерстве. Все это позволит следить за фактическими объемами поступивших и переработанных отходов. Эти же показатели лягут в основу определения тарифа на вывоз отходов.

Объекты по обращению с отходами, построенные до 2021 года, смогут продолжать работать до 1 января 2026 года. К этому сроку они должны быть модернизированы. Новые же комплексы изначально адаптируют к работе с сортированным мусором и извлечению компонентов вторичного сырья, заключили в Минприроды.