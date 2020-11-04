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04.11.2020 02:00
Рубрика: Экономика

В Минприроды рассказали о новых технологиях переработки отходов

Текст: Алексей Дуэль
Самым заметным взгляду обычного человека признаком реформы обращения с твердыми отходами станет появление контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах жилых домов. Причем содержимое разных емкостей нельзя будет смешивать ни при транспортировке, ни на мусороперерабатывающем заводе. Об этом рассказали в пресс-службе Минприроды.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: РИА Новости
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"В результате из отходов будет выбрано больше вторичного сырья, органические отходы будут компостированы и из них будет получена почвенно-грунтовая смесь, - объяснили в ведомстве. - Таким образом, меньше отходов будет направлено на полигон".

Обязательная сортировка всех твердых коммунальных отходов предусмотрена федеральным проектом, напомнили в Минприроды, и необходима для достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда".

Помимо обязательного раздельного накопления сортированных и смешанных отходов, на комплексах по их переработке должны быть созданы условия для выделения максимально возможного количества компонентов для использования в качестве вторсырья, обратили внимание в ведомстве.

"На мусоросортировочных комплексах должна быть обеспечена энергонезависимость, наличие систем автоматической диагностики, регламентируется продолжительность аварийного ремонта и наличие резервных производственных линий, - добавили в Минприроды. - Мусоросортировочные комплексы должны обеспечивать постоянную сортировку твердых коммунальных отходов, мощность предприятия должна учитывать суточное сезонное увеличение объемов образования отходов".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Сжигание мусора теперь будет возможно только после извлечения из накопленной массы всех возможных компонентов для вторичного использования, предупредили в Минприроды.

Все объекты по обращению с отходами будут оборудованы системой весового контроля, автоматизированной системой учета и передачи информации в государственную информационную систему учета, объяснили в министерстве. Все это позволит следить за фактическими объемами поступивших и переработанных отходов. Эти же показатели лягут в основу определения тарифа на вывоз отходов.

Объекты по обращению с отходами, построенные до 2021 года, смогут продолжать работать до 1 января 2026 года. К этому сроку они должны быть модернизированы. Новые же комплексы изначально адаптируют к работе с сортированным мусором и извлечению компонентов вторичного сырья, заключили в Минприроды.

Экономика ЖКХ "Мусорная" реформа

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