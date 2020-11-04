У "Содержанок" будет продолжение

В российской столице начались съемки продолжения сериала "Содержанки". Его запустила группа продюсеров, среди которых белорусы Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. На счету этой команды ряд успешных проектов - ленты " Холоп", "Текст", "Кухня"...

В свое время режиссер Юрий Мороз осуществил на "Беларусьфильме" постановку знаменитого телесериала "Каменская" по детективным произведениям Александры Марининой. И вот теперь по традиции перед съемками режиссер разбил тарелку в самом центре Москвы, в гостинице Four Seasons. На тарелке можно было увидеть несколько новых звездных имен: Викторию Толстоганову, Александра Горбатова, Сергея Гилева, Светлану Устинову.

В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный для многих зрителей выбор. Куда он приведет, как сложатся ее отношения с героем Владимира Мишукова? Все ответы зрители получат в третьей части сериала. Кстати, это один из первых российских сериалов, купленных популярным мировым сервисом Amazon Prime.

- Это яркий проект, споры и разговоры о нем не утихают, это невероятно круто. Мы научились делать фильмы, которые с интересом смотрят во всем мире. Это не может не радовать, - говорит Виктория Толстоганова. - Моя героиня появляется в сериале впервые. Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками. В один прекрасный день у нее появляется новый клиент Игорь Долгачев, которого играет потрясающий артист Сергей Бурунов.

- С режиссером мы познакомились перед началом съемок, обсудили роль, проработали образ с художником по костюмам. Все остальное, вся настоящая многогранная работа у нас еще впереди. Мне кажется, что мы можем стать друзьями с режиссером Юрием Морозом и прекрасно сработаемся, - считает актер Сергей Гилев. - Я посмотрел первый сезон сериала "Содержанки", премьера его стала тогда настоящим событием. Во втором сезоне в проекте, как мне кажется, стало больше юмора, а линия Зудина - Бурунов - любимая в сезоне. Также я отметил для себя игру актера Владимира Мишукова. Подумал: вот он, настоящий мужчина моего возраста, а как хорошо выглядит. Оказалось, что Владимир Мишуков на десять лет старше меня...

У сериала "Содержанки" общее число просмотров по итогам двух сезонов - более 25 миллионов

Сериал "Содержанки" вышел на экраны в марте 2019 года. Всего за месяц проект увеличил количество подписчиков платформы в три раза. Общее число просмотров двух сезонов - более 25 миллионов.

Первый сезон сериала стал "сериальным дебютом" для режиссера Константина Богомолова. Второй сезон в качестве режиссера снимала белоруска Дарья Жук. Ее фильм "Хрусталь" был выдвинут на премию "Оскар" от Беларуси. Дарье сорок лет, она родилась в Минске. Сейчас работает над российским проектом "Мерзлая земля".

Премьера третьего сезона сериала, которую снимет Юрий Мороз, намечена в 2021 году.