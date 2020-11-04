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04.11.2020 22:45
Рубрика: В мире

В Польше вводят новые ограничения из-за коронавируса

Текст: Екатерина Забродина
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Премьер Польши Тадеуш Моравецкий объявил о новых радикальных мерах по борьбе с "короной", которые вводятся в стране с 7 ноября. Все непродовольственные магазины будут закрыты, не говоря уже о кинозалах, театрах, галереях и музеях, передает Reuters.

Фото: GettyImages
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В торговых центрах будут работать только супермаркеты и аптеки, о культурных мероприятиях можно забыть до конца ноября. Все школьники, которых еще не перевели на дистанционное обучение, начнут с понедельника заниматься из дома. Это касается даже учеников младших классов. Туристические поездки по стране не приветствуются - по крайней мере, отелям запретят регистрировать постояльцев, кроме тех, кто путешествует по делам бизнеса. Собственно, так же поступили в Германии и Австрии. "Если и этот план не сработает, то через неделю или дней десять мы объявим общенациональный карантин, который будет гораздо более строгим", - пообещал Моравецкий.

Накануне эпидемия "короны" обновила в Польше печальный антирекорд - 24 692 новых заболевших и 373 умерших. Медики признают, что система здравоохранения близка к коллапсу: больничные койки переполнены, не хватает врачей, как и аппаратов ИВЛ и кислородных камер.

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